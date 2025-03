Regresa la Semana de la Cerveza de Tampa Bay: 7 Eventos Que No Te Puedes Perder

La Semana de la Cerveza de Tampa Bay comienza oficialmente el 1 de marzo y continúa hasta el 9 de marzo. Es una semana de celebración cervecera en el área de Tampa Bay con más de 70 cervecerías de Florida sirviendo nuevas creaciones y organizando eventos temáticos.

Sean Nordquist, Director Ejecutivo de la Alianza de Cerveceros de Tampa Bay, quiere que la gente explore nuevas opciones. “Los entusiastas de la cerveza deberían probar cervezas nuevas y no solo quedarse con sus favoritas,” dijo Nordquist a Florida Beer News.

La historia cervecera de Tampa se remonta a los años 30, cuando la Cervecería Florida de Tampa y la Southern Brewing Company comenzaron a elaborar cerveza. En los años 90, la actividad se reactivó. Ybor City Brewing Company y Tampa Bay Brewing Company volvieron a entusiasmar a la gente con la cerveza local.

Hoy en día, los condados de Hillsborough y Pinellas tienen más de 80 cervecerías artesanales. Es un gran cambio comparado con cuando solo unos pocos cerveceros llamaban a Tampa su hogar.

Aquí Están Los Eventos de la Semana de la Cerveza Que No Te Puedes Perder

Para empezar, el Festival de Cerveceros Artesanales de Florida llena River Tower Park con música en vivo, camiones de comida y vendedores locales el 1 de marzo. Cualquier persona mayor de 21 años puede probar una gran selección de 200 cervezas artesanales. ¡Sigue leyendo para más eventos!

3 de marzo: Día de Playa con 3 Sons Brewing en Arkane Aleworks

Arkane Aleworks inicia TBBW con una fiesta temática de playa y cervezas especiales de nuestros hermanos de Dania Beach, 3 Sons Brewing. La fiesta comienza a las 3pm

4 de marzo: Battle Royale 7 en Lowry Parkade

Cinco cervecerías de Tampa compiten entre sí en una Battle Royale de arcades y cervezas. El ganador reclama el Cinturón de Campeón para exhibirlo en su cervecería durante el año. Compitiendo por el cinturón de este año están Green Bench Brewing Co. (CAMPEONES DEFENSORES), Coppertail Brewing Co., Angry Chair Brewing, Magnanimous Brewing, BarrieHaus Brew Co. Habrá 2 cervezas de cada cervecería disponibles: una lager y una especialidad.

4 de marzo: Carrera y Búsqueda de la Milla de la Cerveza con Woven Water Brewery

Junto con su fiesta anual de karaoke, Woven Water organiza una carrera divertida de 1 milla. Durante esta carrera, Woven Water esconderá premios especiales a lo largo de la ruta, incluyendo varios artículos promocionales. Los corredores también recibirán 10% de descuento en todas las cervezas de barril después de la carrera.

6 de marzo: Clásico de Golf de la Semana de la Cerveza de Tampa Bay

Ya seas un golfista experimentado o solo estés aquí por la cerveza, este torneo único ofrece una mezcla perfecta de deportividad, sol y cultura cervecera artesanal, todo en el hermoso Eagles Golf & Country Club en Odessa, FL.

6 de marzo: Noche Emo en Florida Avenue Brewing Co.

Prepara tu delineador negro y tus jeans rotos, porque Florida Avenue Brewing Co. está organizando otra épica Noche Emo el jueves 6 de marzo de 7:00 PM a 10 PM para celebrar la Semana de la Cerveza de Tampa Bay. ¡Habrá cervezas artesanales, cócteles temáticos y música! Por cada $10 que gastes en cerveza, comida o mercancía Dixxon, recibirás un boleto para la rifa de dos entradas GA de 2 días para Warped Tour Orlando.

7 de marzo: Maridaje de Galletas y Cerveza en Rapp Brewing Company

Olvídate de la leche con galletas. Rapp Brewing está lanzando sus cervezas especiales de Girl Scout por tiempo limitado. Los maridajes incluyen: Rubia con mantequilla y nueces con Trefoils, Berliner de arándanos y limón con Lemonades, Porter de menta con Thin Mints, y Stout de chocolate y mantequilla de maní con Dosidos.

9 de marzo: Día de la Resaca en 7venth Sun Brewery

El decimotercer Día de la Resaca anual está en pleno apogeo con cervezas especiales temáticas de perros (trae a tu amigo peludo para golosinas y diversión). La Semana de la Cerveza es increíble y para su último domingo esperamos que estés un poco crudo: así que pasa por un ‘pelo del perro que te mordió’ (cervezas y seltzers) O una bebida sin alcohol y termina la Semana de la Cerveza de Tampa Bay con estilo.

La Semana de la Cerveza de Tampa Bay presenta más de 70 eventos. Mira TODOS los eventos aquí.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.