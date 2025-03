7 Negocios Propiedad de Mujeres en Tampa Bay Que Debes Visitar

Marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. No podemos pensar en una mejor manera de celebrar que destacando algunos de los mejores negocios propiedad de mujeres en Tampa Bay. Aquí están (algunos) de nuestros favoritos.

Puedes encontrar un directorio completo de negocios propiedad de mujeres en Tampa en visittampabay.com. De ahí obtuvimos nuestra inspiración y algunos nombres de nuestra lista. Nos encanta apoyar a los negocios locales siempre que podemos y siempre sugerimos hacerlo. Es decir, ¿preferirías comer en un restaurante de cadena o en un lugar local que usa ingredientes frescos y es parte de la comunidad?

Cada vez más negocios propiedad de mujeres están creciendo en el área de Tampa. Un informe de 2022 muestra que el 21% de los negocios en el área de Tampa son propiedad de mujeres. ¡Esto equivale a aproximadamente 13,535 negocios! Según los datos del Censo de EE.UU. de 2023, los negocios propiedad de mujeres en todo el país tuvieron un ingreso estimado de $2.1 billones. ¡BILLONES! También crearon 10.5 millones de empleos y casi $500 MIL MILLONES en nómina.

Aquí hay 7 Negocios Propiedad de Mujeres en Tampa Bay Para Apoyar Durante el Mes de la Historia de la Mujer

Puedes (y deberías) apoyar estos negocios durante todo el año. ¡Pero asegúrate de mostrarles algo de amor este mes!

Psomi

Uno de los restaurantes emblemáticos de Tampa es propiedad de Christina Theofilos. Psomi apareció en Good Morning America el año pasado para competir por el mejor pastel. Ve el menú casero de Psomi aquí, o síguelos en Instagram.

Bake’n Babes

Ninguna visita a Armature Works está completa sin llevarte una galleta de Bake’n Babes. Propiedad de Julie Curry, quien crea los batidos y galletas más increíbles y extravagantes. El año pasado probamos la galleta rellena de cheesecake y desde entonces no hemos dejado de soñar con ella. Puedes encontrar más información sobre Bake’n Babes aquí.

Urban Kai

Propiedad de Aimee Conlee y su esposo, Urban Kai es una de las mejores y más convenientes formas de hacer ejercicio en Tampa. Ofrecen equipos como tablas de paddle y kayaks, entrenamiento, clases privadas y guías turísticos. Si alguna vez quieres ver el centro de Tampa desde una perspectiva diferente, te sugerimos un paseo por el río Hillsborough.

Shiso Crispy

¡Uno de mis food trucks favoritos de todos los tiempos es propiedad de una mujer! Ronicca Whaley es la dueña de Shiso Crispy, un food truck de fusión asiático-americana con varias ubicaciones en Tampa Bay. ¡Ronicca también ha aparecido en Food Network y ha competido en Guy’s Grocery Games DOS VECES! Créeme cuando te digo que el pollo bang-bang cambiará para siempre tus antojos nocturnos. Abrieron su local fijo en Central Ave en el centro de St. Pete el año pasado. Échales un vistazo aquí.

Poison Ivy Ink

Fundado en agosto de 2021 por Emaline Taylor, Poison Ivy Ink es un estudio de tatuajes y piercings propiedad de mujeres, con ubicaciones en Tampa y St. Pete. Se esfuerzan por hacer de sus tiendas un espacio seguro e inclusivo. Si quieres hacerte un nuevo tatuaje, visítalos aquí.

Sucré Table

Una panadería gourmet ubicada en Kennedy Blvd es propiedad de la premiada panadera y local de Tampa, Brenda Villacorta. Probé su pay de manzana con caramelo para el Día de Acción de Gracias este año, y digamos que voy a pedir uno cada año de ahora en adelante. Síguelos en Instagram para estar al día con sus últimas creaciones.

Supreme Beauty Lab

Si estás buscando un nuevo lugar para arreglarte las uñas, te recomiendo mucho este salón escondido. Todas sus técnicas se especializan en arte detallado para uñas y pueden recrear cualquier diseño que les muestres. También ofrecen otros servicios como peluquería, cuidado de la piel, depilación y especialidades para cejas. Aprende más sobre ellos aquí

