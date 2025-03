PSTA Lanza Servicio de Transporte al Aeropuerto por $8 Entre PIE y Clearwater Beach

A partir del 27 de febrero, las personas podrán viajar entre el Aeropuerto Internacional St. Pete-Clearwater y Clearwater Beach en un nuevo servicio directo de transporte. El servicio de la Autoridad de Tránsito de la Costa del Sol de Pinellas cuesta solo $8 por persona.

Llamado “El Grouper“, este transporte directo hace paradas en puntos clave cerca de los resorts Sheraton y Marriott Sand Key. Los viajeros pueden reservar sus asientos hasta con dos meses de anticipación usando una sencilla aplicación móvil.

Los cómodos transportes tienen capacidad para nueve pasajeros, con espacio para equipaje y características de accesibilidad. Los precios familiares permiten que los grupos ahorren dinero: $20 para 2-4 personas, mientras que grupos de 5-8 pagan $30 en total.

En comparación con los costosos precios de servicios de transporte compartido que pueden alcanzar los $115 durante las horas pico, el servicio ahorra dinero a los viajeros. Su aplicación se conecta fácilmente con otras rutas de autobús en la red PSTA.

En el evento de lanzamiento, las personas podrán probar el sistema de reservas y ver los vehículos en persona. Las paradas en hoteles populares lo hacen especialmente conveniente para los turistas.

Este servicio representa otro hito en los esfuerzos de PSTA para mejorar el transporte del condado. Los cambios recientes en las rutas de tranvía ya han mejorado el acceso a la playa.

El sistema de reservas, que se encuentra en psta.net/grouper, funciona bien tanto en teléfonos iPhone como Android.

Los hoteles del área apoyaron la iniciativa ya que podría reducir el tráfico en la playa. Los vehículos accesibles para sillas de ruedas demuestran el compromiso de PSTA de ayudar a todos los pasajeros.

Con muchos visitantes que vuelan a PIE antes de dirigirse a los hoteles de playa, los funcionarios del condado esperan que la ruta atraiga a más turistas. Proporciona otra opción de viaje junto con los servicios existentes como el muy utilizado Tranvía de la Avenida Central.

