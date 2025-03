Platillos con Tema de Fresa Que Debes Probar en Tampa Bay

Restaurantes y tiendas en toda la bahía de Tampa están transformando dulces fresas en increíbles delicias esta temporada. Con el frío clima invernal, los agricultores dicen que las fresas de este año están extra dulces hasta la cosecha de abril.

3 Daughters Brewing en St. Petersburg sirve una “Berry InLove Strawberry Shortcake Ale”, mientras que Willa’s en Tampa mezcla fresas recién cosechadas en deliciosas bebidas de Aperol. Cada sorbo se siente como primavera en un vaso.

En Chef & the Baker en Clearwater, los croissants rellenos de fresa se agotan rápidamente. La panadería batalla para mantener el inventario desde que estos crujientes manjares llegaron al menú la temporada pasada.

Small Batch Creamery hace helados usando lácteos de Florida y fresas locales. Su tienda en St. Petersburg sirve sabores de fresa fresca y cubierta de chocolate usando fresas de granjas cercanas.

La nueva ensalada de fresa y arúgula de Noble Crust está llena de sabor. Los vegetales frescos se mezclan con jugosas fresas, pepinos frescos, croquetas de queso de cabra y nueces pecanas caramelizadas.

¿Quieres recoger tus propias fresas? Visita Keel Farms en el este de Hillsborough. Por diez dólares obtienes un balde para llenar, además puedes visitar su restaurante que sirve el dulce “Riesling de Fresa”.

El Mercado Parkesdale Farm en Plant City sirve el clásico pastel de fresa y malteadas espesas. Es una gran alternativa al Festival de la Fresa de Florida, una tradición de 80 años que atrae a personas de todo el estado.

La panadería Jamison B. DoughJoe de Tampa creó un divertido “Strawberry ‘n’ Cream Poptizzle”. Esta golosina llena de fresas viene cubierta con caramelos explosivos para mayor emoción.

En Intermezzo Coffee & Cocktails en St. Pete, el jarabe de fresa hecho en casa se combina con matcha premium en una refrescante bebida primaveral.

El frío invierno mantuvo las plantas saludables y fuertes, dándonos fresas increíbles en toda el área.

