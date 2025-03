3 Comidas Imperdibles del Festival de la Fresa de Florida para 2025

The Island Noodles guys work their magic. The smells were hypnotizing.

El Festival de la Fresa de Florida en Plant City es ese último golpe fatal a tus propósitos de Año Nuevo. Tienes hasta el domingo para ir a Plant City y probar mis 3 recomendaciones para lo mejor del 2025. Una es exclusiva de este año, pero las otras 2 son clásicos del Festival de la Fresa de Florida.

Strawberry Cannoli Funnel Cake

No soy muy fanático de las fresas. Lo siento. Sé que esto me pondrá en la lista negra en Plant City. No tengo nada contra las fresas, simplemente no es una comida que normalmente busque. Además, incluso con uno de los nombres más italianos que puedas imaginar, no soy muy fan de los cannolis. Pero “Mamá” Jane Harris creó otra obra maestra con esta. Ella ha aparecido en el programa de televisión por cable Carnival Eats docenas de veces. La tuve en mi podcast Geno Ate Tampa el año pasado cuando reveló su más nueva creación de pastel de embudo: el pastel de embudo cannoli de fresa. Le sugerí que contactara a Mazzaro’s Italian Market en St. Pete para ver si querían colaborar. La unión funcionó. La porción de relleno de cannoli con chispas de chocolate tiene un maravilloso toque de canela. Añade las frescas y extra dulces fresas de Plant City y azúcar en polvo. Como toque final, lo corona con trozos de concha de cannoli y migajas para darle un poco de crujido extra.

Geno / Beasley St. Pete and Plant City meet on a Mama Jane Funnel Cake.

Smitty’s Corn Dogs

Hace solo 3 años probé mi primer corn dog. No sé por qué me tomó décadas probar uno. El error que cometí fue tener un corn dog de Smitty como mi primer corn dog. Ningún otro podrá igualarlo ahora. El corn dog sumergido a mano en suero de leche es imprescindible. Añade un poco de mostaza y obtienes esa combinación dulce y picante. Siempre hay una fila y por una buena razón. Las personas que van al Festival de la Fresa de Florida tienden a ir cada año. Así que cuando veas una fila larga, no dejes que eso te desanime. Debería decirte que los expertos del Festival de la Fresa saben que vale la pena la espera.

Geno / Beasley I’ve tried others, but none measure up to Smitty’s corn dogs.

Fiske Fries

No sé por qué son tan buenas. Solo son papas fritas. Pero lo son. Supongo que con más de 80 años de experiencia haciéndolas frescas, Fiske ha perfeccionado las papas fritas. Asegúrate de usar algo de ese vinagre en ellas. Creo que era vinagre de vino tinto. Me gusta el vinagre de malta en mis papas fritas, pero el ketchup es para principiantes. Los expertos en papas fritas saben que todo está en el vinagre.

Geno / Beasley It’s for the best I can only get these fries once a year.

Menciones Honorables de Comidas del Festival de la Fresa de Florida

Sé que nombré esto como el top 3, pero si tienes algo de espacio, realmente deberías probar también los Fideos Isleños y las donas Amish. Me encantan los curds de queso Wisconsin fritos. Y llévate una bolsa de esas galletas de fresa a casa.

Algo que probablemente notarás que no mencioné es el pastel de fresa. La razón por la que no lo incluyo es que es algo que puedes conseguir todo el año en Plant City. El Festival de la Fresa de Florida solo está por una o dos semanas. Pero si debes satisfacer tu antojo de pastel de fresa, siempre me gusta el puesto de St. Clement donde puedes hacerlo tú mismo. Definitivamente me excedo con la crema batida. Y no es pastel o galleta… ¡es pastel Y galleta!

Tienes hasta el domingo para visitar el Festival de la Fresa de Florida de este año. El viaje es difícil. Lo sé. Vivo en Pinellas. Pero la comida hace que todo valga la pena. También hay grandes conciertos este año. Finalmente pude tachar a Boys II Men de mi lista de conciertos pendientes. Me emocioné con “Motownphilly” y luego volví a comer.

One of the first songs I ever played on the radio. A “few” years later I finally get to see it live. pic.twitter.com/wga0uH41Qc — Geno from Q105 (@GenoRadio) March 4, 2025

New life goal is to own a condiment cow. pic.twitter.com/z1qSl49DxA — Geno from Q105 (@GenoRadio) March 4, 2025

Hear Geno on the air weekday afternoons. Geno's passions include fat guy food, concerts, sports, travel to Europe and South America. He loves 80s and 90s music, from MTV hairbands to old school freestyle, alternative rock to TRL era jams. Geno's radio career began in his hometown of Portland, Maine. Since then he's been on the air coast to coast from Boston to Las Vegas, Tampa to California.