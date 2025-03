Red de Mujeres Empresarias de St. Petersburg Crece de 5 a 8,300 Miembras en Tres Años

Lo que comenzó como cinco amigas reuniéndose para tomar café se ha convertido en St. Pete Girl Boss, una próspera red de 8,300 mujeres en toda Tampa Bay. Las miembras se reúnen dos veces al mes en Nova 365, convirtiendo este lugar de St. Petersburg en un punto central para trabajar juntas.

En 2020, mientras los negocios luchaban durante el COVID-19, Sandy Bean inició el grupo para reconstruir conexiones profesionales rotas. A diferencia de las redes tradicionales, su idea se centró en el apoyo real y el aprendizaje a través de talleres dirigidos por expertos.

En Nova 365, las mujeres llenan la sala cada dos semanas, ansiosas por aprender nuevas habilidades. Comparten consejos sobre todo, desde estrategias de redes sociales hasta gestión financiera, mientras expertas invitadas presentan métodos probados.

Las noticias se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, donde las miembras comparten consejos y celebran los éxitos de las demás. Los negocios locales se involucraron, creando nuevas oportunidades para el grupo en crecimiento.

“Somos muy apasionadas por la inclusión, somos muy apasionadas por la autocompasión, y somos muy apasionadas por el crecimiento y el desarrollo personal, y hemos creado un ambiente realmente hermoso e inclusivo para que las mujeres desarrollen sus negocios”, dijo Sandy Bean, fundadora de St. Pete Girl Boss a ABCactionnews.com.

Todo despegó cuando las empresarias solitarias buscaban conexiones reales después de meses de reuniones virtuales. Bean utilizó sus propios desafíos empresariales para crear un tipo diferente de grupo de apoyo.

Las conversaciones animadas y las oradoras motivadoras llenan estas reuniones bimensuales. Entre las sesiones programadas, las mujeres comienzan a trabajar juntas tomando café y compartiendo sus experiencias.

Las asociaciones con empresas de Tampa Bay han abierto más oportunidades. Estas conexiones ayudan a las mujeres a entrar en nuevos mercados y hacer crecer sus negocios.

La red es diferente porque prioriza las relaciones reales antes que los acuerdos comerciales. Este estilo ha llamado la atención de importantes grupos empresariales en toda la zona.

Las miembras continúan compartiendo historias sobre cómo han crecido sus negocios. A través de grupos en línea, han creado un sistema de apoyo siempre disponible donde todas se ayudan mutuamente.

Más allá de ayudar al crecimiento empresarial, el grupo construye la confianza en sí mismas y crea nuevas oportunidades. Las mujeres encuentran mentoras, aprenden cosas nuevas y forman amistades que perduran más allá de sus reuniones regulares.

