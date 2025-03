Los Rays Sacuden la Cultura del Equipo Tras Primera Temporada Perdedora en Siete Años

Después de terminar con récord de 80-82 en 2024, los Tampa Bay Rays se perdieron los playoffs y terminaron su racha de seis años de temporadas ganadoras. Esto llevó al equipo a realizar cambios importantes.

“Es posible que, en ocasiones, no todos estuviéramos remando en la misma dirección. Pero creo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para rectificar eso y volver a lo que nos hace buenos, que es preocuparnos por la gente en el vestuario y desear genuinamente que tus compañeros tengan éxito”, dijo Pete Fairbanks al Orlando Sentinel.

Grandes cambios llegaron este año en los entrenamientos de primavera. Los jugadores ahora deben usar ropa del equipo, y hay restricciones estrictas sobre artículos personales. Las nuevas reglas ahora enfatizan la unidad del equipo sobre el éxito individual.

Las reuniones del equipo ahora se centran en la energía compartida y el apoyo mutuo.

Zack Littell, un lanzador, dijo que ganar había estado ocultando problemas más profundos. La directiva intervino, trayendo jugadores que valoran el éxito del equipo por encima de las estadísticas personales.

Erik Neander, quien dirige las operaciones de béisbol, impulsó cambios importantes en la cultura del equipo. Implementaron recursos de salud mental y organizaron eventos locales para construir conexiones comunitarias.

Estas nuevas reglas se establecieron con el objetivo de construir cohesión en el equipo y mejorar la cultura del equipo.

Desde que se hicieron estos cambios, los jugadores han notado la diferencia, diciendo que las relaciones personales entre compañeros son más fuertes.

Los jugadores veteranos ahora lideran actividades especiales, pasando más tiempo con sus compañeros menos experimentados fuera de la práctica. Esta mezcla de trabajo y diversión ayuda a crear relaciones reales y amistades verdaderas.

A medida que continúan los entrenamientos de primavera, los entrenadores ven que estos nuevos enfoques parecen estar funcionando. Los resultados iniciales muestran una mejor unidad del equipo y conexiones más fuertes entre los jugadores.

