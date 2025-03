Daddy Yankee Presenta Demanda de $250 Millones Contra Su Ex-Esposa por Asuntos de Negocios

El ícono del reggaetón Daddy Yankee ha presentado una enorme demanda de $250 millones contra su ex-esposa Mireddys González y su hermana. La demanda alega que ellas manejaron mal sus finanzas y dañaron su reputación en la industria musical.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, el artista conocido mundialmente como Daddy Yankee, tomó acción legal apenas unas semanas después de terminar su matrimonio de 30 años el 18 de febrero. Él afirma que las mujeres tomaron decisiones no autorizadas sobre su dinero e inversiones que perjudicaron sus finanzas.

Los documentos judiciales indican que González y Castellanos “actuaron más allá de la autoridad que se les otorgó, tomando decisiones dañinas y egoístas,” dijo González a The Source.

El artista es dueño de varias propiedades y negocios de entretenimiento alrededor del mundo. Sus abogados señalan gastos imprudentes e inversiones cuestionables que llevaron a grandes pérdidas financieras.

El conflicto se intensificó en las redes sociales cuando González publicó mensajes misteriosos. “Deja de tener empatía por personas que te tratan mal” escribió, agregando “El apego emocional es una prisión para el alma; te hace ver virtudes que no existen.”

El divorcio, que inicialmente era amistoso, se volvió complicado cuando salieron a la luz problemas financieros. Su equipo legal descubrió patrones preocupantes en las cuentas comerciales que llevaron a esta demanda.

Después de alcanzar la fama en los 90, sus canciones “Gasolina” y “Despacito” lo convirtieron en una estrella internacional. Su caso ahora se suma a la lista de divorcios de celebridades donde las disputas financieras se volvieron amargas.

