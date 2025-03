Ozuna y Cardi B Se Unen Para Nueva Canción Próximamente

Las superestrellas Ozuna y Cardi B se juntaron en el estudio para trabajar en nueva música para el 2025. La canción será su primera colaboración desde su éxito “Taki Taki” en 2018.

“Anoche, estuve en el estudio con Cardi para el nuevo proyecto. Cardi es mi hermana. Yo amo a Cardi. En 2025, estoy grabando una nueva canción con ella para el álbum. Amo a Cardi. El 2025 viene con todo,” dijo Ozuna a Billboard.

El dúo compartió momentos de su tiempo en el estudio en las redes sociales. Cardi publicó dos videos mostrando su proceso creativo, con uno captando su trabajo juntos.

Su colaboración anterior “Taki Taki,” con DJ Snake y Selena Gomez, subió en el Billboard Hot 100 y ganó múltiples certificaciones de platino.

Todavía no está claro dónde aparecerá la nueva canción – podría estar en el próximo álbum de cualquiera de los dos artistas. Mientras tanto, Ozuna ha estado ocupado lanzando éxitos como “Cosmo” y “Afro” en 2023.

Cardi también ha estado ocupada, lanzando “Toot It Up” con Pardison Fontaine y colaborando con Peso Pluma en “Put Em in the Fridge.” Ha tenido grandes éxitos con “WAP” junto a Megan Thee Stallion y “Please Me” con Bruno Mars.

Ambos artistas tienen trayectorias impresionantes. Los álbumes de Ozuna “Aura” y “Nibiru” fueron tremendos éxitos, mientras que las colaboraciones de Cardi regularmente dominan las listas de música.

La próxima canción mezcla el estilo distintivo de rap de Cardi con los ritmos latinos de Ozuna. Agrega otra canción con influencia latina al repertorio de Cardi mientras ayuda a Ozuna a alcanzar nuevos públicos.

