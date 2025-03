Parque de Tampa Organizará Festival de Empanadas con Más de 100 Variedades de 17 Países

El Parque Perry Harvey, Sr. se convertirá en el sueño de todo amante de la comida cuando el Festival de Empanadas de Tampa Bay traiga sus deliciosas delicias el 29 de marzo de 2024. Desde el mediodía hasta las 8 p.m., los visitantes podrán probar comidas de todo el mundo.

En este tercer evento anual, food trucks y chefs locales servirán delicias caseras. Los adultos pagan $7 para entrar, mientras que los niños de 13 años y menores entran gratis. ¿Quieres ir a lo grande? Paga $119 por empanadas ilimitadas, bebidas, entrada temprana y un lugar cómodo para relajarte.

Los boletos regulares te permiten comprar comida según desees. ¿No estás seguro entre regular o VIP? Hay varias opciones intermedias para ajustarse a tu presupuesto.

El amplio parque en 1000 E Harrison Street cobra vida mientras los vendedores se preparan. Desde su inicio en 2023, este festival gastronómico ha crecido cada vez más.

La música suena mientras DJs locales mantienen al público animado todo el día. Explora productos artesanales en el mercado de artesanos, y los niños pueden jugar en la Zona de Diversión Fiesta.

Desde favoritos norteamericanos hasta versiones europeas, estas pasteles rellenos comparten cultura a través de la comida. Cada chef aporta su propio toque – desde recetas familiares heredadas hasta interpretaciones modernas de platos tradicionales.

Llegar es fácil. La disposición bien organizada te ayuda a moverte sin problemas entre las áreas de comida, entretenimiento y compras. Ubicado en el centro de Tampa, es fácil de encontrar.

El evento del año pasado llenó el parque, convirtiéndolo en uno de los festivales gastronómicos de primavera imprescindibles de Tampa.

