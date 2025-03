Cosas Que Hacer en Tampa Este Fin de Semana: 7-9 de Marzo

Este fin de semana en Tampa promete una fantástica combinación de eventos y temperaturas agradables entre 61 y 81 grados. Ya sea que seas amante de la cerveza, fan de la música en vivo o busques una experiencia cultural única, hay algo para todos. Disfruta del hermoso clima y explora todo lo que Tampa, Florida, tiene para ofrecer.

Semana de la Cerveza de Tampa Bay

What: Tampa Bay Beer Week

Tampa Bay Beer Week When: Kaleidoscope Beer Festival on Friday, March 7, 2025, from 6 to 10 p.m.; Halfway to Oktoberfest! on Saturday, March 8, 2025, from 5 to 9 p.m.; and All About Foam on Sunday, March 9, 2025, from noon to 6 p.m.

Kaleidoscope Beer Festival on Friday, March 7, 2025, from 6 to 10 p.m.; Halfway to Oktoberfest! on Saturday, March 8, 2025, from 5 to 9 p.m.; and All About Foam on Sunday, March 9, 2025, from noon to 6 p.m. Where: Kaleidoscope Beer Festival is at Florida Avenue Brewing Co., 2029 Arrowgrass Drive, Wesley Chapel; Halfway to Oktoberfest! is at Independent Bar and Cafe Tampa, 5016 N. Florida Ave., Tampa; and All About Foam is at BarrieHaus Beer Co, 1403 E. 5th Ave., Tampa

Kaleidoscope Beer Festival is at Florida Avenue Brewing Co., 2029 Arrowgrass Drive, Wesley Chapel; Halfway to Oktoberfest! is at Independent Bar and Cafe Tampa, 5016 N. Florida Ave., Tampa; and All About Foam is at BarrieHaus Beer Co, 1403 E. 5th Ave., Tampa Cost: Varies with events; Kaleidoscope Beer Festival is $60

La Semana de la Cerveza de Tampa Bay 2025 es una celebración de nueve días del 1 al 9 de marzo, que ofrece varios eventos para los amantes de la cerveza en toda el área de la Bahía. Hay algo para todos los gustos con festivales, lanzamientos exclusivos de cervezas, eventos emergentes de cervecerías fuera de la ciudad y tomas de grifos. Ya sea que disfrutes de fermentos peculiares, cervezas añejadas en barrica o lagers y ales clásicas, este evento de una semana es una oportunidad fantástica para explorar la diversa escena de cerveza artesanal de la región.

Festival de Comida y Vino de Busch Gardens

When: Friday, March 7 – May 18

Friday, March 7 – May 18 Where: 10165 McKinley Dr, Tampa, FL 33612

10165 McKinley Dr, Tampa, FL 33612 Cost: Included with park admission

¡El Festival de Comida y Vino de Busch Gardens y su Serie de Conciertos comienza este fin de semana! Presenta nuevas cabinas culinarias, una electrizante alineación de artistas nuevos y favoritos de los fans, y, por primera vez, conciertos los viernes. El festival y la serie de conciertos están incluidos con la entrada regular al parque.

Té de la Tarde

What: Afternoon Tea

Afternoon Tea When: Saturday, March 8, and Sunday, March 9, 2025, at 2 p.m.

Saturday, March 8, and Sunday, March 9, 2025, at 2 p.m. Where: Wild Rover Brewing Company, 13921 Lynmar Blvd., Tampa

Wild Rover Brewing Company, 13921 Lynmar Blvd., Tampa Cost: $40

The Rover ofrece una encantadora experiencia de Té de la Tarde, servido en vajilla vintage en su acogedor bar Snug. Puedes disfrutar de una variedad de tés, sándwiches, scones, pasteles y una refrescante ensalada de jardín. Destinado principalmente a adultos, el servicio da la bienvenida a niños bien educados mayores de cinco años, y no se permiten bebés ni carriolas.

Otros Eventos

Este fin de semana en Tampa presenta eventos emocionantes, incluyendo el apetitoso Festival de Cerveza, Bourbon y BBQ, acción deportiva cautivadora y entretenimiento en vivo vibrante. Ya sea que disfrutes de la deliciosa cocina, veas un partido de hockey o disfrutes de una actuación legendaria, hay algo para que todos lo disfruten.

Beer, Bourbon, & BBQ Festival : Friday, March 7, 2025, from 6 to 10 p.m.; Saturday, March 8, 2025, from 2 to 6 p.m. (VIP opens at noon) at Curtis Hixon Park, 600 N. Ashley Drive, Tampa

Friday, March 7, 2025, from 6 to 10 p.m.; Saturday, March 8, 2025, from 2 to 6 p.m. (VIP opens at noon) at Curtis Hixon Park, 600 N. Ashley Drive, Tampa Tampa Bay Lightning vs. Boston Bruins : Saturday, March 8, 2025, at 3 p.m. at Amalie Arena, 401 Channelside Drive, Tampa

Saturday, March 8, 2025, at 3 p.m. at Amalie Arena, 401 Channelside Drive, Tampa Gladys Knight: Sunday, March 9, 2025, at 8 p.m. at Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa, 5223 Orient Road, Tampa

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.