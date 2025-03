Burger King lanza desayunos gratis durante la semana del cambio de horario

A partir del 9 de marzo, Burger King regalará productos de desayuno para ayudar a los clientes a lidiar con el cambio de horario. Su promoción de una semana durará hasta el 15 de marzo, ofreciendo diferentes productos cada día.

Sabiendo que muchos estadounidenses sienten el cansancio del cambio de horario durante varios días, la semana comienza con un Croissan’wich gratis el domingo. A través de su aplicación móvil, los clientes pueden obtener Churro Fries el lunes, un café helado mediano el martes y deliciosas French toast sticks el miércoles.

El jueves ofrece hash browns calientes y crujientes, mientras que el Día de Pi trae una oferta especial: gaste $3.14 para obtener un pie de Hershey’s gratis. Un biscuit de salchicha cierra la semana el sábado cuando los clientes gasten solo $1.

Cada oferta funciona una vez por cuenta durante el horario de desayuno, pero la oferta especial del Día de Pi está disponible todo el día, hasta agotar existencias.

Luego, el 24 de marzo, regresan los Lunes Mañaneros a Burger King donde los Miembros de Royal Perks podrán disfrutar de un Croissan’wich y un café pequeño por solo $3.

Fuentes: goodmorningamercia.com; people.com

