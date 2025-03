John Cena Regresa a Tampa Con Evento de WWE de 4 Días

Los fanáticos de la lucha libre podrán disfrutar de cuatro grandes espectáculos en el Centro Yuengling de Tampa durante el fin de semana del Día de los Caídos. ¿La mayor atracción? La superestrella John Cena, 16 veces campeón mundial, subirá al ring durante el Evento Principal del Sábado por la Noche el 24 de mayo. El evento Battleground se llevará a cabo el domingo 25 de mayo, seguido por Monday Night Raw (26 de mayo) y NXT el martes (27 de mayo).

¿Interesado en conseguir entradas? Recuerda esta fecha – las entradas salen a la venta el 14 de marzo. Los más madrugadores pueden tener acceso prioritario con la preventa que comienza el 12 de marzo. Hay paquetes disponibles que te permiten ver tres o los cuatro shows en el Centro Yuengling de USF.

Este gran evento sigue al exitoso Royal Rumble 2024 en St. Petersburg, que generó $47 millones para los negocios locales. Los comerciantes de Tampa Bay esperan otro gran impulso económico de los fanáticos de la lucha libre. Después de atraer grandes multitudes durante visitas anteriores, Tampa Bay fue una elección obvia para WWE. El éxito del Royal Rumble demostró que los fanáticos locales responden con fuerza.

Para los seguidores de Cena, la espera está por terminar. La superestrella de la lucha libre no se ha presentado en Tampa desde 2022, alternando entre la lucha libre, Hollywood y ayudando a cumplir los sueños de niños enfermos.

Cada show presentará una mezcla de campeones actuales y talentos emergentes. Es la fórmula ganadora de WWE – enfrentar estrellas establecidas contra nuevos talentos prometedores.

Con reservaciones regulares, la zona se mantiene como prioridad para WWE. Florida sigue jugando un papel importante en los planes de gira de la compañía. Con Cena en el cartel y la fecha del fin de semana festivo, las entradas probablemente se agotarán rápidamente.

