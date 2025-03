Duff’s Famous Wings Planea Su Primera Ubicación en Florida en Tampa para Mayo 2025

A basket full of chicken wings (3 flavors), french fries, ranch dressing, and veggie sticks.

Una tienda en Tampa será el primer paso de Duff’s Famous Wings en Florida la próxima primavera. El restaurante de alitas compartió la noticia en sus redes sociales el 6 de marzo.

Aunque los detalles aún se están finalizando, el restaurante con sede en Buffalo tiene la mira puesta en el antiguo edificio de Ella’s Americana Folk Art Cafe en Seminole Heights. El popular café cerró sus puertas el septiembre pasado después de servir a la comunidad durante años.

Todo comenzó con Louise Duffney en 1946. Su pequeña taberna se convirtió en un éxito cuando las alitas de pollo se agregaron al menú en el ’69. Dieciséis años después, adoptaron su nombre actual mientras las alitas ganaban popularidad.

Además de sus características alitas Buffalo, ofrecen de todo, desde sándwiches de pescado fresco hasta hamburguesas sustanciosas. Los clientes pueden disfrutar su comida con opciones de cerveza fría y vino.

Tampa se suma a su colección de ubicaciones en Buffalo y por todo Texas. El verano pasado, probaron el mercado de Tampa con una breve aparición temporal en el GenX Tavern del centro.

En su ubicación original en Amherst, todavía preparan las alitas usando la misma receta de confianza. Los críticos gastronómicos y las revistas regularmente lo incluyen como uno de los mejores lugares de América para las alitas.

La alta demanda y el creciente amor de América por las auténticas alitas Buffalo impulsaron el movimiento hacia el sur. Planean contratar residentes locales de Tampa cuando abran.

Como lo hacen en su ciudad natal, se involucrarán en eventos comunitarios y apoyarán causas locales, con el objetivo de convertirse en parte de la comunidad de Tampa.

