El Artista Colombiano Kapo Comienza su Gira en Florida Esta Semana

La estrella colombiana emergente Kapo comienza su primera gira por los Estados Unidos el próximo mes en Jacksonville. La gira de 23 ciudades se extiende de costa a costa hasta finales de mayo.

“‘Por Si Alguien Nos Escucha Tour’ no se trata solo de cumplir sueños, sino de conectar con el mundo a través de la música que creamos porque sabemos que no es fácil”, dijo Kapo a Remezcla. “¡Espero que esta gira nos permita conectar con más gente, desde ¡¡Cabuyal pa’l mundo!!”

Comienzan las fechas en Florida: Tampa recibe a Kapo el 14 de marzo en el Grand Fortune, seguido por Orlando la noche siguiente. Después de actuar en San Juan el 22 de marzo, llega a la costa oeste para presentaciones en San José y Salt Lake City en abril.

Desde los lugares más populares de Miami hasta los legendarios escenarios de Nueva York, la gira recorre las principales ciudades antes de terminar en el Festival Sueños de Chicago. Los fans en Boston y Los Ángeles también podrán disfrutar de sus shows llenos de energía.

Recién ganador del Premio Lo Nuestro como Mejor Artista Nuevo, Kapo ha despegado con su pegajosa mezcla de Afrobeats y ritmos latinos. Sus éxitos “Ohnana” y “UWAIE” destacan su sonido único.

Colaboraciones recientes lo han unido con Danny Ocean en “Imagínate” y con Myke Towers en “ILY”. Los fans podrían escuchar algunas canciones nuevas no estrenadas mezcladas con estos favoritos.

Mayo trae una serie de shows por el Sur y el Medio Oeste. Comenzando en Atlanta, luego Nashville, llega a Texas con tres shows seguidos. Un rápido viaje al norte termina en Montreal justo antes del final en Chicago.

CMN Events maneja los boletos para todos los shows, con lugares que van desde clubes íntimos hasta grandes recintos festivaleros.

