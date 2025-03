El Último Álbum de Bad Bunny Alcanza $1 Millón en Ventas en EE.UU.

El álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny se disparó al número 1 en las listas Billboard 200 y Top Streaming Albums. El álbum se convierte en el primer lanzamiento del 2025 en alcanzar un millón de ventas en los Estados Unidos. Acaba de cumplir 31 años el 10 de marzo, así que vamos a celebrar recordando sus increíbles logros.

Los fans compraron 400,000 boletos en solo cuatro horas cuando el superastro puertorriqueño anunció una residencia de 30 shows. Sigue rompiendo récords con 11 Récords Mundiales Guinness y mantiene la racha más larga en la lista Billboard de Top Latin Albums.

“Un Verano Sin Ti” rompió el récord histórico de Spotify con una cifra impresionante de 15.7 mil millones de reproducciones. Este éxito viene después de su histórico Grammy – haciendo historia como el primer ganador en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana.

Rompiendo barreras del idioma, Bad Bunny dominó como el artista más reproducido de Spotify durante tres años seguidos – algo sin precedentes para un artista que no canta en inglés. También ha ganado cuatro títulos consecutivos como Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina.

Su viaje comenzó subiendo “Diles” a SoundCloud en 2016 antes de unirse a Hear This Music, pero su carrera realmente despegó cuando “Soy Peor” se convirtió en un fenómeno mundial.

La revista Time lo nombró entre las 100 Personas Más Influyentes. Su álbum de 2020 “YHLQMDLG” recibió múltiples nominaciones al Latin Grammy mientras alcanzaba el No. 2 en la lista principal de Billboard.

También se ha aventurado en la actuación, apareciendo en “Bullet Train”, “SNL” y “Narcos: México”. Su éxito ahora abarca música, streaming y actuación, estableciéndose como una verdadera potencia del entretenimiento.

Todavía es un año temprano para Bad Bunny, no se sabe qué le depara el futuro.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.