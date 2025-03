KFC Trae de Vuelta su Acompañamiento Favorito de los Fans a Cinco Ubicaciones en Tampa por Tiempo Limitado

A partir del 10 de marzo de 2025, KFC está trayendo de vuelta sus queridas Papas en Gajos a cinco ubicaciones en Tampa. Esta es la primera vez que estos favoritos de los fans aparecen en los menús desde que desaparecieron en 2020.

“Muchos factores influyen en la selección de mercados de prueba, incluyendo la representación de tendencias nacionales de consumo QSR para medir la retroalimentación de los clientes”, dijo un portavoz de KFC según informó Southern Living.

¿Quieres conseguir algunos gajos? Puedes encontrarlos en las tiendas de Kennedy Boulevard o Gandy Boulevard en Tampa. Si estás en St. Petersburg, visita la ubicación en 34th Street. También están disponibles en Havendale Boulevard en Auburndale y Broadway Avenue en Bartow.

Los fans leales no se quedaron callados – más de 4,800 personas firmaron peticiones pidiendo el regreso de estas papas crujientes. Solo recuerda: tendrás que ir a los restaurantes en persona, ya que no estarán disponibles en aplicaciones de entrega.

¿Por qué eligieron Tampa como mercado de prueba? La mezcla de preferencias alimentarias de Tampa coincide con lo que la gente come en todo Estados Unidos, haciéndola perfecta para probar si estos gajos deberían regresar a nivel nacional. Si la prueba va bien, podríamos verlos en todas partes.

Estos gajos son especiales. Cada uno tiene un exterior crujiente pero mantiene un interior suave. Puedes mojarlos en la famosa salsa gravy de KFC o probarlos con otras salsas.

Cuando KFC simplificó su menú en 2020, los gajos fueron eliminados. Ahora, los fans están emocionados en las redes sociales por su posible regreso.

Las próximas semanas son cruciales. KFC está monitoreando qué tan bien se venden y lo que la gente piensa. El regreso permanente de estos gajos favoritos dependerá de lo que Tampa opine de ellos.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.