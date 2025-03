¡Abraza a Canguros Bebés en el Acuario Marino de Clearwater Durante las Vacaciones de Primavera!

¿Buscas una actividad divertida para hacer con los niños durante las vacaciones de primavera? ¡Dos adorables canguros bebés llegarán al Acuario Marino de Clearwater, pero solo por unas semanas! A partir del 14 de marzo, podrás conocer a dos canguros bebés, Bindi e Irwin, con el nuevo “Encuentro con Bebés Canguros Pouch Pals“.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a estos canguros a nuestra familia animal”, dijo Joe Handy a Tampa Bay Parenting.

Las visitas se realizan bajo la supervisión de Brian Braitsch de Amazing Animals, Inc. Su equipo experto aporta años de experiencia en la enseñanza y el cuidado de muchos animales diferentes.

Para participar, necesitarás boletos de entrada regular además del pase de encuentro de $49.95. Los adultos pagan $41.95, los niños de 3-11 años cuestan $32.95, y las personas mayores entran por $39.95.

Hay descuentos disponibles para militares, maestros y personas que celebran cumpleaños. Estos descuentos ayudan a hacer la experiencia más accesible para ciertos grupos.

Esta nueva atracción se ajusta bien a los objetivos educativos del acuario. Aunque la vida marina sigue siendo su enfoque principal – como su trabajo con Winter el Delfín – esta exhibición temporal trae algo diferente a los visitantes. La gente puede ver el cuidado de los animales sucediendo frente a ellos. Los encuentros cercanos muestran lo que implica criar animales saludables.

Aunque los canguros puedan parecer extraños en un centro de vida marina, el personal cree que estos visitantes saltarines atraerán a muchos visitantes interesados durante la primavera. Cada visita incluye datos interesantes sobre la vida de los marsupiales. La gente aprende sobre cómo crecen, qué comen y cómo se comportan en la naturaleza.

Mientras todos disfrutan conociendo a los canguros bebés, estas visitas realmente ayudan a los pequeños canguros a desarrollarse. Conocer a pequeños grupos de personas les ayuda a volverse más sociables.

¡Esta nueva idea muestra cómo el acuario sigue innovando! Añade más profundidad a su objetivo de enseñar a la gente sobre la protección de la vida silvestre. ¡Estos encuentros únicos solo duran hasta el 20 de abril, así que no te los pierdas!

