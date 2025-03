Southwest Airlines termina con el equipaje facturado gratuito y añade tarifas básicas

Después de 53 años permitiendo que los pasajeros facturen equipaje gratis, Southwest Airlines comenzará a cobrar tarifas.

Haciendo un gran cambio en su política de largo plazo, Southwest Airlines comenzará a cobrar a la mayoría de los pasajeros por el equipaje facturado mientras implementa un nuevo nivel de tarifa básica el 28 de mayo de 2025. Solo ciertos clientes y viajeros frecuentes mantendrán sus beneficios de equipaje gratuito.

Con la nueva política, los Miembros A-List Preferred y los pasajeros Business Select aún pueden facturar dos maletas gratis. Los miembros A-List obtienen una maleta gratis, junto con los titulares de la Tarjeta de Crédito Rapid Rewards.

Según un comunicado de prensa de la aerolínea, el programa de recompensas también está siendo renovado. Los boletos Business Select ganarán más puntos, mientras que las tarifas Wanna Get Away ganarán menos. Los créditos de viaje no durarán tanto: expirarán después de 12 meses o antes, según el tipo de boleto.

Southwest se asoció con dos grandes empresas. Un acuerdo con Expedia busca aumentar las reservas en línea, mientras que trabajar con Icelandair crea conexiones a ciudades europeas.

Pero hay problemas financieros en el horizonte. La lenta venta de boletos y los desafíos económicos obligaron a Southwest a reducir sus expectativas de ganancias para principios de 2025.

Agregar tarifas básicas sigue la tendencia de otras aerolíneas. Estos boletos sin lujos atraen a viajeros conscientes de los costos que están dispuestos a renunciar a algunas comodidades.

Trabajar con Expedia marca un cambio en el enfoque de reservas directas de Southwest. Esto capta viajeros que prefieren usar sitios web de viajes.

La asociación con Icelandair le da a Southwest una ruta hacia Europa. Los pasajeros ahora pueden conectar fácilmente entre las aerolíneas para más opciones de viajes internacionales.

El programa de recompensas actualizado vincula los puntos a los precios de los boletos. Las tarifas más caras ganan más puntos, creando un sistema que recompensa a los que gastan más.

Rachel Pitts is a seasoned radio veteran with over 20 years of experience. She is the Digital Program Director for Beasley Media Group’s Philadelphia-based radio properties. As a content creator for Beasley Media Philadelphia, Rachel writes articles on family activites, culinary adventures and things to do in the Delaware Valley.