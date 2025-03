Consejo de St. Petersburg Aprueba $150,000 para Nuevo Plan Maestro de Parque Lineal

Con una sólida votación de 7-1, el Consejo Municipal de St. Petersburg aprobó un contrato de $150,000 para desarrollar el planeado parque lineal Trails Crossing el 6 de marzo.

Trabajando con grupos locales y Amigos de Trails Crossing, la firma de Colorado LandDesign, Inc. desarrollará planes para transformar el espacio no utilizado bajo la I-275 en un espacio comunitario vibrante. El plan incluye senderos peatonales, tiendas y espacios de reunión comunitaria a lo largo de cuatro cuadras.

“El espacio bajo la I-275 ha sido una barrera subutilizada, pero con este plan, tenemos el poder de redefinirlo como un lugar de conexión”, dijo el desarrollador local John Barkett a stpeterrising.com.

La primera fase del parque comenzará entre la 1ra y 3ra Avenida Sur. Los planes a largo plazo incluyen expandir el parque hasta abarcar diez cuadras, ayudando a conectar vecindarios actualmente divididos por la autopista.

El espacio incluirá parques para perros, pequeños negocios en contenedores marítimos, senderos peatonales, áreas de juegos y lugares para comer y beber. El arte local y las instalaciones complementarán la comunidad artística de St. Petersburg.

El único voto en contra vino de Sandra Figgs-Sanders, quien expresó preocupación por el estacionamiento para los usuarios del gimnasio Vertical Ventures. Ella quiere examinar el flujo de tráfico antes de que comience la construcción.

Si bien este es un primer paso importante, el proyecto necesita más aprobaciones y retroalimentación de la comunidad. La construcción no comenzará por varios años, alineándose con el desarrollo cercano del Distrito Histórico de Gas Plant. El grupo Amigos de Trails Crossing ayudará a asegurar fondos para la construcción. Ya han obtenido opiniones de la comunidad a través de reuniones públicas y encuestas sobre las características deseadas.

Los senderos peatonales y para bicicletas se conectarán con los senderos existentes. Las tiendas en contenedores marítimos muestran formas creativas de reutilizar materiales.

Muchas ciudades han transformado exitosamente espacios vacíos bajo autopistas en espacios comunitarios. A través de futuras reuniones y talleres, los residentes ayudarán a dar forma al desarrollo del parque.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.