Empresario de Tampa Molloy Lidera Grupo Interesado en Comprar los Rays y Mantener el Estadio en St. Petersburg

Joe Molloy, un empresario de Tampa, está liderando un grupo de inversión que busca comprar los Tampa Bay Rays mientras apoya un importante proyecto de estadio en St. Petersburg.

Molloy presentó su plan: mantener el equipo en St. Petersburg y respaldar completamente el estadio planificado para el centro de la ciudad.

El tiempo se está agotando para esta importante decisión. Para el 31 de marzo, el actual propietario Stuart Sternberg necesita tomar una decisión sobre el nuevo acuerdo del estadio, una decisión que podría determinar el futuro del béisbol en St. Petersburg. El Distrito Histórico de Gas Plant sería el hogar de este nuevo estadio. Los funcionarios de la ciudad lo ven como un futuro centro próspero con instalaciones deportivas, comercios y viviendas que podrían impulsar la economía local.

Molloy aporta verdadera experiencia en béisbol, con diez años de trabajo en marketing y operaciones con los New York Yankees. A sus 64 años, tiene profundas conexiones con el béisbol a través de su anterior matrimonio con Jessica Steinbrenner, hija del ex propietario de los Yankees, George.

Los Rays han estado tratando de asegurar una nueva ubicación para el estadio durante años. Pero Sternberg no ha dicho nada sobre vender, incluso mientras crecen las especulaciones. Fuera del béisbol, Molloy invierte en escuelas locales. Su inversión en la educación de Tampa Bay demuestra su compromiso con el crecimiento de toda la comunidad.

El grupo de inversión está trabajando estrechamente con líderes locales para crear algo significativo. Quieren construir sobre el progreso que los funcionarios de la ciudad ya han iniciado.

