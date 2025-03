USF Recibe Donación de $40M para Construir Facultad de IA y Ciberseguridad, Las Clases Comienzan Este Otoño

USF acaba de recibir su mayor donación hasta la fecha – $40 millones para construir una facultad de IA y ciberseguridad de última generación.

El empresario tecnológico Arnie Bellini y su esposa Lauren donaron el dinero para crear la Facultad Bellini de Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Computación. Está programada para abrir en otoño de 2025. “Si manejamos la IA correctamente, desbloqueará una innovación, eficiencia y crecimiento económico sin precedentes. Impulsará la próxima ola de empleos de alta tecnología”, dijo Bellini al Tampa Bay Times.

La facultad comenzará con 3,000 estudiantes y 45 profesores. Se espera que estos números crezcan a 5,000 estudiantes y 100 profesores para 2028.

Tanto los estudiantes de pregrado como de posgrado obtendrán experiencia práctica. Aprenderán a trabajar con herramientas de IA mientras desarrollan experiencia esencial en ciberseguridad.

El benefactor no solo está proporcionando dinero, señala el presidente de la Fundación USF, Jay Stroman. Bellini construyó su éxito iniciando ConnectWise, que vendió por $1.5 mil millones en 2019. Hay más financiamiento en camino. Un programa de igualación duplicará las nuevas donaciones hasta $5 millones, potencialmente aportando otros $10 millones para la iniciativa tecnológica.

Los estudiantes harán más que solo estudiar – trabajarán en problemas reales de la industria a través de asociaciones empresariales mientras aprenden prácticas tecnológicas responsables. El Rector de USF, Prasant Mohapatra, dice que la facultad trabajará estrechamente con otros departamentos, siguiendo el exitoso modelo de asociación de Stanford con Silicon Valley.

Esta iniciativa surge mientras universidades de todo el país se apresuran a expandir sus programas de IA. Las empresas están buscando profesionales que entiendan tanto los sistemas de IA como la seguridad. Con la apertura a solo 16 meses de distancia, USF ya está buscando en todo el mundo profesores de primer nivel para construir un equipo docente de élite.

