Ofertas de Comida por $3.14 en el Día de Pi

A todos nos encantan los pasteles y las tartas, ya sean de manzana, chocolate, y especialmente la pizza. ¡Para celebrar el Día de Pi 2025, varias cadenas de comida rápida y restaurantes están ofreciendo ofertas súper económicas que no querrás perderte! Cada año, el 14 de marzo se considera el ‘Día de Pi’ – un día nacional para honrar la constante matemática “pi” (la proporción de la circunferencia de un círculo a su diámetro: 3.14159, o 3.14). Pero creemos que es mucho más divertido celebrar otras formas de “pi”, como “pizza pie” o “pastel de chocolate”. ¡Sigue leyendo para encontrar una oferta especial cerca de ti!

Anthony’s Coal Fired Pizza & Wings: Para el Día de Pi este año, la cadena de pizza y alitas está ofreciendo 31.4 por ciento de descuento en una pizza grande de 16 pulgadas cuando comas en el restaurante el 14 de marzo.

BJ’s Restaurant & Brewhouse: BJ’s está celebrando el Día de Pi ofreciendo a los clientes la oportunidad de comprar un Pizookie (postre) regular de tamaño completo (cualquier sabor) el 14 de marzo y obtener un segundo por $3.14.

Burger King: Resulta que Burger King está organizando una semana de regalos para miembros de Royal Perks, del 9 al 15 de marzo. En el Día de Pi, 14 de marzo, están regalando un Hershey Pie gratis con una compra de $3.14 o más.

California Pizza Kitchen: California Pizza Kitchen está celebrando el Día de Pi ofreciendo a los miembros de CPK Rewards una pizza por $3.14 (Pizza Original de Pollo BBQ, Pepperoni o Queso Tradicional) con una compra mínima de $25 (excluyendo impuestos, cargo por entrega, propina y alcohol) el 13 y 14 de marzo.

Cicis Pizza: El 14 de marzo, en Cicis Pizza, puedes pedir una pizza mediana o grande de un ingrediente y obtener una segunda pizza de igual o menor valor por $3.14. Para pedidos en línea, usa el código PIDAY

Grimaldi’s: La cadena de pizza de horno de ladrillo celebrará el Día de Pi en ubicaciones selectas ofreciendo sus rebanadas “gigantes” de pizza por $3.14 de 11 a.m. a 3 p.m. el viernes 14 de marzo. También puedes agregar una ensalada personal de la casa o César y una bebida de fuente por unos dólares más.

Marco’s Pizza: Marco’s invita a los clientes a celebrar el Día Nacional de Pi con una pizza mediana de un ingrediente por $3.14 con la compra de cualquier pizza grande o extragrande a precio de menú el 14 de marzo. La oferta está disponible solo para pedidos en línea y por app, usando el código PIDAY.

7-Eleven: Este año, los miembros de 7Rewards y Speedy Rewards pueden comprar una pizza entera de cualquier sabor por $3.14 en tiendas participantes 7-Eleven, Speedway y Stripes o pedirla a través de la app de entrega 7NOW.

