Hombre de Florida Filma Película de Acción en Lakeland

Rick Cutts ha comenzado a filmar una película basada en su libro “Stratagem” aquí en Lakeland. Usando solo un iPhone, está transformando lugares locales en escenas de película.

The Brass Tap, ubicado en Town Center Drive North, ahora está lleno de acción cinematográfica. La filmación continúa hasta marzo, y la película está programada para estrenarse este septiembre.

“Sabes, estamos en Lakeland, y cosas como esta no suelen suceder. Creo que ayuda que Lakeland sea la ciudad que somos. Creo que realmente va a ayudar a impulsar los ingresos, y creo que la gente del pueblo estará orgullosa de que sucedió aquí y en nuestro establecimiento”, dijo la gerente de Brass Tap, Kayla Davis, a baynews9.com.

Davis dirige el pub y tiene un papel en la película. Su establecimiento siempre ha apoyado eventos y reuniones locales.

En lugar de ir a Hollywood, el equipo eligió locaciones de Florida con su propio encanto. Esto coincide perfectamente con las historias del escritor sobre la vida en Florida.

Las noticias se difundieron rápidamente, y los dueños de negocios locales aprovecharon la oportunidad de ofrecer sus espacios para la filmación. Los trabajadores de muchas tiendas se ofrecieron como voluntarios para ayudar durante el rodaje.

La atención de los medios sigue creciendo en todo el estado. Las noticias sobre el proyecto cinematográfico de la ciudad aparecen casi todos los días. Los expertos en turismo esperan más visitantes después del estreno de la película. Los espectadores reconocerán caminos familiares, parques y lugares locales a lo largo de la película.

Usar un teléfono hace que la filmación sea más económica y rápida. También facilita que más personas se involucren.

La mayoría de los actores y miembros del equipo viven en Florida. Esta oportunidad permite que el talento local brille.

