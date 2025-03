Tampa International Airport Clasificado como el Mejor en Calidad para Viajeros por Segundo Año Consecutivo

Hay una razón por la que nos llaman Champa Bay, y no es solo por nuestros equipos deportivos. El Aeropuerto Internacional de Tampa ocupó el primer lugar en servicio al cliente entre los aeropuertos norteamericanos en los Premios ASQ. Con una impresionante puntuación de satisfacción de 4.40, TPA superó al aeropuerto Dallas Love Field por solo 0.17 puntos.

Los prestigiosos premios, otorgados por el Consejo Internacional de Aeropuertos, se basaron en más de 700,000 encuestas a pasajeros. Estas evaluaciones consideraron áreas clave como la limpieza de las terminales, el desempeño del personal y la rapidez de respuesta de seguridad.

En el mundo de la aviación, los premios ASQ tienen un gran significado. Los aeropuertos de todo el mundo se esfuerzan por cumplir con los rigurosos estándares necesarios para ganar estos reconocimientos.

Después de diez años destacándose en su categoría, TPA sigue avanzando. El aeropuerto continúa realizando importantes mejoras, desde las Aceras Express Rojas hasta la expansión de la Terminal D. La optimización del rendimiento del personal es clave para el éxito de TPA. A través de programas regulares de capacitación, los trabajadores mantienen altos niveles de servicio en todas las áreas del aeropuerto.

TPA siempre ha estado a la vanguardia. En 1971, el aeropuerto fue pionero al instalar el primer sistema automatizado de transporte de personas en los Estados Unidos, iniciando una tendencia que se extendió por todo el país.

Con miras a ser más ecológico, TPA ha instalado paneles solares y comenzado a utilizar iluminación inteligente. Estas actualizaciones reducen los costos mientras mantienen el confort de los pasajeros.

Las opiniones de los viajeros coinciden con los premios. Los sitios web de viajes están llenos de reseñas positivas de personas que han volado a través de este aeropuerto de Florida. Los premios ASQ anteriores destacaron la facilidad para moverse por TPA y su diseño inteligente. Estas características bien planificadas mejoran significativamente la experiencia de vuelo para todos.

