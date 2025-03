Tampa Es un Destino Principal para el Día de San Patricio con Festival del Río y Recorridos de Bares

Tampa cobra vida este marzo con tres días de celebraciones de San Patricio. El espíritu irlandés de la ciudad se muestra a través de recorridos de bares, un animado festival del río y un desfile en el centro que destaca a Tampa como un lugar principal para las festividades celtas. Incluso nos clasificamos en el puesto #21 de los mejores lugares para celebrar el Día de San Patricio, según Wallethub.

A partir del 15 de marzo, los fiesteros pueden unirse al Recorrido de Bares del Día de San Patricio en MacDinton’s. La diversión se traslada a American Social hasta tarde. Por veinte dólares obtienes ofertas en bebidas, shots de bienvenida y la oportunidad de participar en el concurso de disfraces.

Irish 31 convierte sus locales de Hyde Park, Westchase y Seminole en zonas de fiesta durante tres días. Cada lugar se anima con música en vivo, bebidas especiales y buena comida. ¿Tienes una mascota? Toma una foto de tu amigo peludo con atuendo irlandés para el concurso St. Puptrick’s. ¡La foto ganadora recibe una tarjeta de regalo de $100 de Irish 31 y una canasta de regalo de Tito’s Vodka para amantes de los perros!

En World of Beer, el brunch irlandés toma el control del 15 al 16 de marzo. De 11 a 2, las personas vestidas de verde pueden disfrutar de la comida mientras se mantienen al día con las actualizaciones en redes sociales.

Desde 2013, el Festival River O’Green ha transformado el río Hillsborough en una maravilla esmeralda. Este evento popular atrae grandes multitudes al centro. El desfile familiar cierra las celebraciones con música, carrozas y grupos locales mostrando su espíritu irlandés. Los funcionarios recuerdan a todos que planifiquen sus viajes con anticipación porque las calles se llenan rápidamente.

¡En Pinellas, el centro de Dunedin organiza una de las fiestas más grandes de San Patricio en el estado! Celebra con música en vivo, comida, cervezas frías, bebidas y vendedores artesanales en el centro de Dunedin en Flanagan’s Irish Pub, Pioneer Park y a lo largo de Main Street.

Estos eventos traen una oleada de clientes a las tiendas y restaurantes del centro mientras la gente llena el área durante todo el fin de semana.

