El Tampa Riverwalk Compite por el Premio al Mejor Riverwalk de USA Today

El Tampa Riverwalk está compitiendo por los Premios de Elección del Lector 10Best de USA Today en la categoría de Mejor Riverwalk. La gente puede votar en línea hasta el 8 de abril.

Este popular sendero junto al agua atrae a millones de visitantes cada año, más de 2 millones según el último conteo de Friends of the Tampa Riverwalk. Todos pueden mostrar su apoyo votando diariamente en el sitio web del concurso.

“Invitamos a todos a unirse a nosotros para celebrar y elevar el Tampa Riverwalk,” dijo MaryBeth Williams, Directora Ejecutiva de Friends of the Tampa Riverwalk. “Cada voto es un testimonio del orgullo que compartimos por el papel del Riverwalk en hacer de Tampa un lugar vibrante y atractivo para vivir y visitar. ¡Con su apoyo, podemos convertirlo en el Mejor Riverwalk de América!”

Mientras la nominación está en marcha, los planificadores de la ciudad han revelado sus planes para el Proyecto de Expansión del West Riverwalk. Las mejoras traerán nuevas instalaciones artísticas, comodidades y mejores conexiones con los vecindarios circundantes.

La conexión completa de esta atracción junto al agua se completó en 2017. Su finalización se logró a través de la colaboración entre líderes de la ciudad, donantes privados y organizaciones comunitarias.

El sendero ha ganado reconocimientos notables antes. La Asociación Americana de Planificación lo nombró uno de sus “Grandes Espacios Públicos” en 2018.

Este mayo, el Tampa Riverfest regresa al sendero. El evento, que comenzó en 2015, combina exhibiciones coloridas de linternas con camiones de comida y entretenimiento. El festival atrae grandes multitudes de locales y turistas cada año. Estas reuniones destacan cuán central se ha vuelto el sendero para la comunidad de Tampa.

Tomó seis años de construcción dedicada conectar todas las secciones de este sendero. Hoy corre continuamente a lo largo de la costa. Los partidarios de la comunidad ven este concurso como una oportunidad para mostrar la mayor atracción del centro. Una victoria podría traer más visitantes a este pintoresco sendero junto al agua.

