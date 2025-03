La Fundación Jackson House de Tampa Busca Arquitectos Para Restaurar Edificio Histórico

Se está realizando la búsqueda de arquitectos e ingenieros talentosos para ayudar a restaurar la Casa Jackson de Tampa, de 100 años de antigüedad, una pieza importante de la historia afroamericana. El Ayuntamiento de Tampa está listo para apoyar este importante proyecto.

Este edificio histórico de principios de 1900 fue un refugio seguro para viajeros negros durante la era de Jim Crow. Músicos famosos como Ella Fitzgerald, James Brown y Ray Charles se presentaron aquí. El Dr. Martin Luther King, Jr. incluso se hospedó aquí cuando visitó Tampa.

“Lo que estamos haciendo es restaurar una casa histórica que ha tenido un impacto tanto económico, musical y de cualquier manera, forma y estilo desde una perspectiva educativa”, dijo Carolyn Collins, Presidenta de la Fundación Jackson House a fox13 news.com.

Aunque el clima reciente y el COVID-19 retrasaron las cosas, el proyecto ahora avanza con un fuerte apoyo de la ciudad. Planean modernizar el edificio mientras mantienen su carácter histórico.

Durante la segregación, la Casa Jackson fue un lugar acogedor para visitantes negros. Los miembros de la comunidad ayudaron a dar forma a su futuro sugiriendo ideas para espacios musicales y de reunión.

La ciudad contribuyó con financiamiento y aprobaciones rápidas de permisos para acelerar las cosas. La fundación cree que este trabajo es esencial para preservar la historia de Tampa para las generaciones futuras. Los comentarios de la comunidad ayudaron a guiar muchas decisiones sobre el futuro del edificio. La gente compartió sus pensamientos a través de reuniones y comentarios escritos sobre lo que hacía especial a este lugar histórico.

Siendo uno de los proyectos de preservación más grandes de Tampa, este proyecto combinará características históricas con actualizaciones modernas, creando un espacio que funcione para el presente mientras recuerda su pasado.

