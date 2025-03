Cosas Que Hacer en Tampa Este Fin de Semana: 14-16 de Marzo

Si estás en Florida, la Bahía de Tampa está llena de eventos emocionantes este marzo, ofreciendo de todo, desde educación ambiental hasta exploración de fósiles y celebraciones festivas del Día de San Patricio. Con música en vivo, comedia y eventos deportivos en toda el área, hay algo para que todos disfruten. Ya sea que busques aprendizaje práctico o entretenimiento animado, estos eventos ofrecen experiencias divertidas para todas las edades.

4th Annual Water Days

What: 4th Annual Water Days

4th Annual Water Days When: Saturday, March 15, 2025, from 10 a.m. to 3 p.m.

Saturday, March 15, 2025, from 10 a.m. to 3 p.m. Where: Museum of Science and Industry, 4801 E. Fowler Ave., Tampa

Museum of Science and Industry, 4801 E. Fowler Ave., Tampa Cost: Free with preregistration

El 4º Festival Anual del Agua de MOSI celebra el Día Mundial del Agua con un evento gratuito y familiar enfocado en la sostenibilidad del agua y la educación sobre aguas pluviales. El evento está patrocinado por Tampa Bay Water y el Consejo de Planificación Regional de Tampa Bay, y presenta actividades prácticas, estaciones dirigidas por expertos y obsequios. Esta experiencia interactiva educa y empodera a la comunidad de Tampa Bay sobre temas ambientales críticos.

Fossil Fest

What: Fossil Fest

Fossil Fest When: Saturday, March 15, 2025, from 9 a.m. to 5 p.m., and Sunday, March 16, 2025, from 10 a.m. to 4 p.m.

Saturday, March 15, 2025, from 9 a.m. to 5 p.m., and Sunday, March 16, 2025, from 10 a.m. to 4 p.m. Where: Florida State Fairgrounds Charles M. Davis Special Events Center, 4800 U.S. Highway 301 N., Tampa

Florida State Fairgrounds Charles M. Davis Special Events Center, 4800 U.S. Highway 301 N., Tampa Cost: Adults are $9, with children 12 and under free

El Festival de Fósiles es un evento educativo y divertido que presenta actividades prácticas para todas las edades. Los niños pueden excavar fósiles en la Mina Infantil, identificar sus hallazgos y pintarse la cara. Los talleres y presentaciones paleontológicas brindan información sobre la vida prehistórica, mientras que los vendedores ofrecen fósiles, gemas y coleccionables únicos. Puedes explorar la Mesa Táctil interactiva, participar en subastas silenciosas y rifas, y descubrir tesoros fascinantes. Ya seas un entusiasta de los fósiles o simplemente curioso, el Festival de Fósiles ofrece una oportunidad emocionante para aprender y explorar el pasado antiguo.

River O’ Green Cruise

What: River O’ Green Cruise

River O’ Green Cruise When: Saturday, March 15, 2025; River Dying Cruise from 10 a.m. to noon, with boarding at 9:15 a.m.; Green River Cruise from 1 to 3 p.m., with boarding at 12:30 p.m.

Saturday, March 15, 2025; River Dying Cruise from 10 a.m. to noon, with boarding at 9:15 a.m.; Green River Cruise from 1 to 3 p.m., with boarding at 12:30 p.m. Where: Craft Tampa, 603 Channelside Drive, Tampa

Craft Tampa, 603 Channelside Drive, Tampa Cost: $109.95, $119.95, and $129.95

El Crucero del Río Verde es una querida tradición de Tampa. Celebra el Día de San Patricio transformando el Río Hillsborough en un vibrante verde esmeralda. Puedes experimentar el espectáculo a bordo de Craft, el barco más grande que se une a las festividades. El crucero incluye un brunch de tres platos inspirado en Irlanda preparado por el Chef Joey, cócteles irlandeses especiales y impresionantes vistas al agua. Este crucero de dos horas ofrece una forma única de disfrutar la celebración mientras captura fotos inolvidables.

Otros Eventos

Hay muchos eventos emocionantes que suceden en el área de la Bahía de Tampa, desde festivales de música en vivo hasta espectáculos de comedia y encuentros deportivos. Consulta estos eventos en Tampa y sus alrededores durante este fin de semana del Día de San Patricio.

Reggae Rise Up Music Festival : Thursday, March 13, 2025, from 4 to 10 p.m.; Friday, March 14, Saturday, March 15, and Sunday, March 16., 2025, from noon to 10 p.m. at Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE., St. Petersburg

Thursday, March 13, 2025, from 4 to 10 p.m.; Friday, March 14, Saturday, March 15, and Sunday, March 16., 2025, from noon to 10 p.m. at Vinoy Park, 701 Bayshore Drive NE., St. Petersburg Chris Distefano: Chrissy Floridas : Friday, March 14, 2025, at 7 p.m. (doors open at 6 p.m.) at the Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa

Friday, March 14, 2025, at 7 p.m. (doors open at 6 p.m.) at the Tampa Theatre, 711 N. Franklin St., Tampa USF Baseball vs. Maryland: Friday, March 14, 2025, at 6:30 p.m. at University of South Florida Athletics, 4202 E. Fowler Ave., Tampa

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.