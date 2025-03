Complejo Deportivo de $200M Planeado para Antiguo Vertedero del Condado de Pinellas

Un enorme complejo deportivo juvenil podría reemplazar pronto el vertedero Toytown de 235 acres. Sports Facilities Companies (SFC) de Clearwater fue la única empresa que presentó una oferta, con un costo estimado del proyecto entre $150 millones y $200 millones.

Los grandes planes incluyen varias instalaciones deportivas: doce campos de béisbol y sóftbol distribuidos por la propiedad, junto con ocho campos más pequeños para juegos juveniles. Cinco campos de césped artificial, veinticuatro canchas de pickleball y doce canchas de voleibol de playa completan la oferta deportiva. Si todo se concreta, el complejo podría generar $350 millones en sus primeros cinco años.

Trabajando para cumplir con la fecha límite del 4 de febrero, SFC se ha asociado con Mammoth Sports Construction. Sus planes incluyen el Mammoth Fieldhouse, donde los visitantes podrán conseguir comida y bebidas.

El terreno se utilizó como vertedero durante treinta años antes de cerrar en 1990. Ideas anteriores para el sitio, incluyendo una instalación de entrenamiento de los Atlanta Braves y un campo de golf, nunca se materializaron.

La construcción del complejo creará cientos de empleos temporales de construcción. Después de la apertura, docenas de personas trabajarán allí a tiempo completo. Pero antes de que pueda comenzar algo, los trabajadores necesitan limpiar el antiguo vertedero.

Los desarrolladores quieren incluir características ecológicas y podrían usar energía renovable. SFC ha expresado su disposición para dialogar con grupos comunitarios sobre opciones de vivienda asequible.

Los residentes cercanos están principalmente preocupados por el empeoramiento del tráfico en sus vecindarios. Mientras tanto, el condado ve un gran potencial, esperando que la instalación atraiga turismo deportivo y torneos importantes a la zona.

Los intentos anteriores de construir aquí encontraron problemas con regulaciones y cuestiones financieras. El sitio necesita una importante limpieza ambiental antes de que pueda comenzar cualquier construcción.

