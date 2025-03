Bad Bunny Estrena el Video Musical ‘La Mudanza’ en su Cumpleaños 31

El 10 de marzo, Bad Bunny lanzó “La Mudanza,” un video musical cautivador que muestra recuerdos familiares puertorriqueños y elementos culturales significativos mientras celebraba sus 31 años.

“Este proyecto no es mío. Es de mucha gente. Es de toda la gente que trabajó conmigo, de Puerto Rico, de mis amigos, de mi familia,” dijo el cantante a Hola Magazine.

En el video, el artista ondea con orgullo la bandera de su país mientras rinde homenaje a las leyendas del boxeo Tito Trinidad y Miguel Cotto. Su colaborador frecuente Stillz dirigió el video.

Siendo la última canción de “Debí Tirar Más Fotos,” el quinto álbum de Bad Bunny, el tema mezcla ritmos potentes de reggaetón con sonidos caribeños y elementos de trap latino.

“La Mudanza” refleja perfectamente un video que muestra el viaje del artista desde sus humildes raíces hasta su fama mundial a través de fotos personales.

Después del tremendo éxito de “Un Verano Sin Ti” en 2022, este último álbum ha subido en las listas de Billboard. Las nuevas canciones muestran su evolución mientras mantiene su sonido característico.

El próximo diciembre 2025, la superestrella latina se presentará en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan durante 10 noches seguidas. Estos conciertos ayudarán a la economía local trayendo dinero del turismo y creando empleos.

Al escoger este lugar para sus primeros grandes shows en su tierra, está mostrando agradecimiento a los fans puertorriqueños que lo apoyaron desde el principio.

