Oficial Entrega Pizza Después de que Caimán de 8 Pies Atrapa a Repartidor en Casa de Florida

Cuando un enorme caimán acorraló a un repartidor de pizza debajo del auto de un cliente en Bradenton, un ingenioso oficial de policía intervino para completar la entrega. Este extraño incidente es uno de los 22 encuentros con caimanes documentados por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) este año.

Con el repartidor atrapado y paralizado por el miedo, el Oficial Tolson acudió rápidamente a ayudar. Un vecino gritó que mantuvieran al cliente dentro mientras la policía manejaba la peligrosa situación.

Sin saber sobre el drama que se desarrollaba afuera, la cliente que esperaba abrió su puerta para encontrar a un policía en lugar del repartidor. Preguntó sobre el pago, pero el Oficial Tolson no pudo responder — solo estaba cubriendo durante la emergencia.

La FWC envió a su equipo de Control de Caimanes Problemáticos para manejar la situación. El equipo midió al inesperado visitante: ocho pies de largo desde la nariz hasta la cola.

En las comunidades de Florida, los oficiales de vida silvestre mantienen un registro de estos encuentros sorpresa entre personas y caimanes. Cualquiera que observe un problema puede contactar a la Línea Directa gratuita de Caimanes Problemáticos de la FWC.

Antes de que los manipuladores se hicieran cargo, la cliente quiso recordar esta noche loca — le permitió al Oficial Tolson usar su teléfono para tomar una foto con el invitado no deseado.

La ley de Florida hace ilegal alimentar a los caimanes. Los expertos en vida silvestre dicen que alimentarlos hace que estos depredadores empiecen a perder su cautela natural hacia los humanos.

La FWC recomienda nadar solo en áreas designadas durante el día. Estas antiguas criaturas son más activas cazando durante la noche, lo que hace que los encuentros nocturnos sean especialmente peligrosos.

Aunque los ataques graves no son frecuentes en Florida, la FWC se enfoca en evitar problemas antes de que comiencen. Su consejo principal? Mantenerse alejado de estas bestias prehistóricas, especialmente cerca del agua.

Jen was born and raised in the Tampa Bay area. She’s been with Beasley Media Group since 2022. In her spare time, you can find her at Tampa Bay Lightning games, Tampa Bay breweries, or the beach. Catch up on Jen’s content about the highest-rated restaurants/bars in Tampa, things-to-do around the area, and upcoming concerts.