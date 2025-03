Los Rays Cancelan Proyecto de Estadio de $1.3 Mil Millones: ¿Qué Sigue Para el Equipo?

Ha sido una montaña rusa de emociones tratando de averiguar dónde jugarán los Rays en la temporada 2026 y más allá. Se han especulado varias posibilidades, desde vender el equipo hasta mudarse a Tampa o incluso desaparecer por completo. En un giro inesperado de los acontecimientos, los Tampa Bay Rays abandonaron sus ambiciosos planes para un nuevo estadio de $1.3 mil millones, dejándolos sin hogar una vez que termine su contrato con el Tropicana Field en 2027.

“Después de una cuidadosa deliberación, hemos concluido que no podemos seguir adelante con el nuevo estadio y el proyecto de desarrollo en este momento”, declararon los Rays en una publicación en redes sociales. Los comentarios rápidamente inundaron la publicación con mensajes como “VENDAN EL EQUIPO” y “DESHÁGANSE DE STU”.

El equipo de la MLB se quedó sin opciones al enfrentar una fecha límite del 31 de marzo. El estadio estaba destinado a ser la pieza central de una remodelación masiva de $6.5 mil millones del Distrito Histórico de Gas Plant de St. Petersburg, cubriendo 86 acres en el centro de la ciudad.

El Campo Steinbrenner en Tampa servirá como sede temporal para 2025. Mientras tanto, St. Petersburg planea reparar el Tropicana Field, dañado por huracanes, antes de que comience la temporada 2026.

Con MLB presionando al actual propietario Stu Sternberg para vender, dos compradores potenciales están a la espera. Este cambio de propietario pone en duda la ubicación futura del equipo.

El plan original contemplaba que la ciudad y el condado compartieran los costos. El aumento de precios, los retrasos en la construcción y la baja asistencia llevaron a los Rays a retirarse. El Comisionado del Condado de Pinellas, Chris Latvala, quiere que Sternberg devuelva el dinero público gastado en el proyecto fallido.

Los planes para un museo de historia negra y viviendas asequibles ahora son inciertos. Los huracanes consecutivos Helene y Milton retrasaron el trabajo y aumentaron dramáticamente los costos.

Los líderes del equipo se reunieron con funcionarios de la ciudad antes de cancelar el acuerdo. Sternberg mencionó que quería quedarse en Tampa Bay, pero nada está garantizado.

Aunque puede parecer lejano, 2027 llegará en un abrir y cerrar de ojos. Los Rays no han revelado dónde podrían establecerse permanentemente.

