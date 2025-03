Los Rays listos para el Día Inaugural en su casa temporal, el Campo Steinbrenner, después de un entrenamiento de primavera decente

Josh Lowe #15 of the Tampa Bay Rays

El béisbol regresa a Tampa el 28 de marzo cuando los Rays se enfrentan a los Colorado Rockies en el Campo George M. Steinbrenner. El equipo se mudó después de que el Huracán Milton dañara el Tropicana Field dejándolo inutilizable.

El entrenamiento de primavera terminó con resultados mixtos, un récord de 8-8-3, y un promedio de bateo del equipo de .277. Los Rays conectaron 22 jonrones, colocándolos entre los líderes de primavera de las Grandes Ligas.

Después de perderse los playoffs con un récord de 80-82 la temporada pasada, el futuro se ve más brillante. Los juegos recientes de primavera mostraron buen potencial, incluyendo una victoria dominante de 14-4 sobre Washington y una actuación fuerte en la serie Spring Breakout donde vencieron a Boston 7-5.

La estrella emergente Carson Williams llamó la atención de todos con un jonrón masivo, un batazo de 413 pies que salió de su bate a 107 mph durante el juego Breakout. Roman Anthony y Kristian Campbell también destacaron frente a los scouts.

“Esto demuestra lo buenos que son ambos equipos,” dijo la gran promesa Carson Williams a MLB.com. “Mucho bateo, mucha buena defensa. Y fue muy especial jugar en este partido.”

El bullpen ve cambios mientras Pete Fairbanks se recupera de un descanso de tres semanas. Mientras tanto, Cole Wilcox baja a las menores y Jake Brentz es cortado mientras el equipo reduce su roster.

Las caras nuevas incluyen a Ricardo González en el campocorto, el veloz jardinero Homer Bush Jr. en el centro, Will Simpson en primera base, y J.D. González como receptor. La rotación de lanzadores depende de mantener saludables a sus tres principales: Shane McClanahan, Drew Rasmussen y Shane Baz.

En las discusiones del equipo, se habla de mover al All-Star Yandy Díaz más abajo en el orden al bate para impulsar la anotación. El primer lanzamiento será a las 4:10 p.m. cuando los Rays estrenen su casa temporal.

