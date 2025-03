100 Ciclistas Se Unen al Rally Anual “Bici al Trabajo” de Tampa Mientras Disminuyen los Números Estatales de Viajeros

Los ciclistas llenaron las calles de Tampa el jueves 13 de marzo de 2025, reuniéndose en el Parque Lykes Gaslight Square para el Rally Anual de Bici al Trabajo. Esta muestra de apoyo local llega mientras nuevos datos del Censo revelan que los ciclistas que viajan al trabajo en Florida han disminuido un 18%.

Los ciclistas se dividieron en siete grupos, llegando desde Seminole Heights, Hyde Park, Davis Islands y Ybor City entre las 7:15 y 7:25 de la mañana. A las 7:45 a.m., se reunieron en el centro, con la Alcaldesa Jane Castor y la Concejal Lynn Hurtak al frente.

“Cada día en Tampa es un día de bicicleta,” dijo la Alcaldesa Castor a Fox 13 News.

El rally da inicio al Mes de la Bicicleta en Florida con el objetivo de mejorar la seguridad de los ciclistas. Los trabajadores colocaron señales de advertencia y estaciones de seguridad alrededor de la ciudad para alertar a los conductores sobre la presencia adicional de bicicletas en las calles.

Los funcionarios compartieron nuevos planes para ciclovías, incluyendo la extensión de la ruta Green Spine y mejoras rápidas a las rutas existentes.

El esfuerzo de Tampa para crear mejores ciclovías busca reducir el tráfico y la contaminación. Las mejoras recientes incluyen la adición de carriles para bicicletas y señales para proteger a los ciclistas de los autos.

La iniciativa ciclista es parte del plan más amplio de Tampa para cambiar el transporte en la ciudad. Quieren menos autos en las calles y más personas pedaleando por los vecindarios.

La planificación de nuevas rutas ciclistas surgió del análisis de dónde vive y trabaja la gente. Las rutas actuales se conectan bien con las futuras rutas en los planes de la ciudad.

El evento crece cada año. Estos números crecientes ayudan a decidir dónde colocar nuevos carriles para bicicletas y realizar mejoras en las calles de Tampa.

Rachel Pitts is a seasoned radio veteran with over 20 years of experience. She is the Digital Program Director for Beasley Media Group’s Philadelphia-based radio properties. As a content creator for Beasley Media Philadelphia, Rachel writes articles on family activites, culinary adventures and things to do in the Delaware Valley.