Yandel se Embarcará en una Gira Sinfónica por EE.UU.: Mira las Fechas

El hitmaker del reggaetón estará acompañado por la orquesta sinfónica local en cada ciudad.

Yandel está listo para llevar su concepto sinfónico de gira.

El hitmaker del reggaetón reveló una gira de cuatro fechas en EE.UU. que comenzará el 30 de mayo en Miami y hará paradas en Orlando, Nueva York y Chicago. La gira será precedida por su espectáculo Sinfónico especial en San Juan, Puerto Rico, el 10 de mayo, donde estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el Maestro Angel “Cuco” Peña.

La Gira Sinfónica por EE.UU., producida por Live Nation, se presenta como una “experiencia en vivo innovadora” con una orquesta filarmónica en vivo interpretando los éxitos de reggaetón de Yandel, incluyendo “Encantadora”, “Nunca Me Olvides” y “Noche de Entierro”, entre otros. Las canciones también formarán parte de su próximo álbum Sinfónico En Vivo, programado para lanzarse el 3 de abril.

Para los shows en EE.UU. – dirigidos por Javier Mendoza, profesor de la Orquesta Sinfónica FIU – Yandel actuará junto a orquestas sinfónicas locales. Los arreglos musicales estarán a cargo de Rodner Padilla. La banda y bailarines del artista puertorriqueño se unirán a cada orquesta en todas las ciudades, viajando con un equipo de aproximadamente 40 personas.

La gira por EE.UU. sigue al concierto de Yandel en Miami en octubre, donde interpretó por primera vez algunos de sus éxitos en formato clásico, un enfoque diferente a la música urbana en general fusionando reggaetón y sinfonía.

Yandel lanzó su carrera en solitario en 2013 después de innumerables éxitos como parte del dúo pionero del reggaetón Wisin & Yandel. Ha lanzado un total de 11 álbumes en solitario, incluyendo su más reciente, ELYTE, que alcanzó el puesto No. 15 en la lista Latin Rhythm Albums de Billboard.

Los boletos para la Gira Sinfónica de Yandel en EE.UU. saldrán a la venta el jueves 20 de marzo a las 12 p.m. hora local en Yandel.com. Consulta las fechas a continuación:

10 de mayo: San Juan, Puerto Rico (Coliseo José Miguel Agrelot)*

30 de mayo: Miami (Adrienne Arsht Center for the Performing Arts)

1 de junio: Orlando, Fla. (Dr. Phillips Center for the Performing Arts)

7 de junio: Nueva York (SummerStage in Central Park)

8 de junio: Chicago (The Auditorium)

