Estudio de Tatuajes, Ministry of Ink, Abre su Primera Ubicación en Estados Unidos en St. Petersburg

Ministry of Ink ha abierto sus puertas en 2700 Central Avenue en St. Petersburg, Florida, inaugurando su primera ubicación en América. Después de su éxito en Europa, la ubicación en St. Petersburg establece un alto nivel. Los artistas dedican tiempo a cada cliente, ajustando los diseños hasta que sean exactamente lo que el cliente desea.

Trayendo su experiencia europea, el estudio cuenta con talentosos artistas de Italia, Alemania y Rusia. Después de siete años de éxito en Alemania, ahora muestran sus habilidades en ocho estilos diferentes – desde realismo hasta diseños tradicionales japoneses, líneas finas hasta impresionantes trabajos en negro, además de arte gráfico y cómico.

Sus ubicaciones en Alemania eran lugares populares para los miembros militares estadounidenses estacionados en Europa, especialmente cerca de Ramstein. Esta fuerte conexión con los miembros del servicio los llevó a elegir St. Petersburg para su primera tienda en Estados Unidos. Los estudios muestran que tatuarse puede ayudar a los veteranos a manejar los síntomas del TEPT en un ambiente seguro.

El estudio colabora con el Centro de Arte para Veteranos de Tampa Bay para crear un ambiente cómodo para los veteranos. “El arte es una forma de terapia y una manera de sanar,” dice el veterano del Cuerpo de Marines Jerry Rael a pbs.org. “Me ayuda a escapar de algunas de las cosas que viví durante mi tiempo en servicio.”

La tienda en Central Avenue cuenta con artistas premiados que ayudan a los clientes a elegir diseños y aprender el cuidado posterior adecuado. Los clientes potenciales pueden ver su trabajo en línea antes de programar una cita. Este enfoque creativo se alinea con los estudios sobre terapia para veteranos. Hacer arte les da a los veteranos una manera saludable de procesar experiencias difíciles en un ambiente cómodo.

¿Listo para un nuevo tatuaje? Visita su sitio web para reservar en línea y ver los portafolios de sus artistas mostrando sus diferentes estilos.

