Nebraska Mini Mart en Tampa Anuncia su Cierre para el 30 de Marzo

Después de siete años sirviendo al vecindario de Seminole Heights en Tampa, Nebraska Mini Mart cerrará sus puertas el 30 de marzo de 2025. Los dueños compartieron la noticia en sus redes sociales.

“Mientras crecemos, evolucionamos y evaluamos nuestros negocios, hemos tenido que tomar decisiones difíciles – siempre manteniendo a nuestros empleados como prioridad principal,” dijeron los propietarios a ABC Action News.

Ubicado en un terreno de acre y medio entre Nebraska y East Louisiana, este lugar comenzó como una pequeña tienda de esquina en los años 50. Con el paso del tiempo, fue testigo de la transformación del vecindario.

Cuando Proper House Group se hizo cargo de la propiedad vacía en 2018, la convirtieron en un punto de encuentro al aire libre. Hoy cuenta con canchas de bochas, pistas de shuffleboard y un patio con sombra donde la gente se reúne para comer y divertirse.

La comida es sencilla pero deliciosa – sabrosas hamburguesas a la parrilla, papas fritas crujientes y pollo frito. También sirven cerveza fría y vino para los que quieren tomar algo.

Los dueños del lugar, Ferrell Alvarez y Ty Rodriguez, manejan varios restaurantes populares en la zona. Su restaurante principal, Rooster & The Till, recibió un reconocimiento de Michelin por su excelente comida.

En su publicación de Facebook dijeron: "Amamos la comunidad de Seminole Heights y estamos increíblemente agradecidos por el cariño y apoyo durante todos estos años. Nos sentimos muy afortunados de haber sido parte de tantos recuerdos. Quién sabe – Nebraska Mini Mart puede regresar algún día, o tal vez vean nuestras queridas hamburguesas aparecer en uno de nuestros otros conceptos. ¡Estén atentos!"

