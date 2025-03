¿Será que Steven Stamkos regresará a Tampa Bay?

El 5 de marzo, en un movimiento sorprendente, el Tampa Bay Lightning trajo de vuelta a Yanni Gourde desde Detroit a través de un complejo acuerdo entre tres equipos con Seattle.

Los rumores sobre el regreso de Steven Stamkos siguen creciendo. Desde que llegó a Nashville, el ex capitán del Tampa Bay Lightning ha estado imparable, anotando cinco goles en sus últimos cuatro partidos.

McDonough se fue y regresó a Tampa en 2024 después de un par de temporadas fuera. Gourde se fue y ahora ha vuelto al equipo con el que ganó dos Copas Stanley, así que ya ha pasado antes. ¿Podría suceder de nuevo con Stamkos?

Una reunión entre Stamkos y su antiguo compañero defensivo Victor Hedman parece posible, pero el tope salarial sigue siendo un obstáculo.

Aunque la ofensiva de Tampa está entre las cinco mejores de la NHL en porcentaje de anotación, han tenido dificultades contra equipos defensivos como Philadelphia.

Bajo el liderazgo de Jon Cooper, el equipo sigue evolucionando. Los cambios recientes apuntan a un claro cambio hacia la velocidad y la habilidad en lugar del juego físico.

El movimiento regular entre Tampa y su filial de la AHL Syracuse Crunch continúa, con jugadores subiendo y bajando desde principios de febrero.

A través de estos movimientos inteligentes, BriseBois espera mantener al Lightning en la carrera de la Conferencia Este. Su plan combina la experiencia de veteranos con talento joven mientras se acercan los playoffs.

