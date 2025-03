Regresa el Festival de Empanadas de Tampa Bay con 100 Variedades y Opciones VIP

El Parque Perry Harvey, Sr. (1000 E Harrison St., Tampa, FL 33602) se llenará de sabores cuando los vendedores sirvan 100 diferentes empanadas el 29 de marzo. Este delicioso evento comienza al mediodía.

Chefs de 17 países prepararán estas sabrosas empanadas con rellenos tradicionales y nuevas combinaciones creativas. El festival de ocho horas contará con 25 restaurantes locales populares mostrando sus mejores creaciones.

Compra tus entradas para el Festival de Empanadas temprano por $7 en lugar de pagar $10 en la entrada. Niños menores de 12 años entran gratis, mientras que los boletos VIP cuestan $119.

Los invitados VIP evitan las filas con entrada a las 11 a.m., muestras ilimitadas y bebidas de cortesía en cualquier puesto. También podrán relajarse en un salón privado lejos de la multitud.

El Pase Fiesta Temprano de $39 ofrece gran valor con dos empanadas, dos bebidas y acceso temprano a la comida. Los boletos regulares incluyen acceso a brincolines y juegos en la zona infantil.

Verás food trucks y chefs preparando lotes frescos durante todo el día. Además de empanadas, los vendedores ofrecerán tacos, arepas y otras comidas callejeras latinas favoritas.

La música ambienta el Festival de Empanadas mientras bandas locales y DJs mantienen la fiesta. Disfruta del arte de artistas de Tampa entre bocados. Los adultos pueden jugar juegos gigantes de jardín con amigos.

Los mejores chefs mostrarán sus trucos culinarios durante demostraciones en vivo. Expertos en historia compartirán historias sobre cómo estas empanadas formaron la cultura latinoamericana.

Los jueces elegirán ganadores tanto para recetas tradicionales como creaciones innovadoras. Vendedores interesados en participar pueden inscribirse – $300 para puestos de empanadas o $350 para otras comidas.

Se permiten perros pero deben estar con correa.

