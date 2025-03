Los Rays Proponen Plan de Renovación de $600M para el Tropicana Field para Quedarse en St. Petersburg Hasta 2038

En un movimiento importante, los Tampa Bay Rays revelaron un plan de renovación de $600 millones para su estadio anticuado. ¿Su objetivo? Seguir jugando béisbol en St. Petersburg hasta 2038.

El dinero vendría equitativamente de tres partes, los Tampa Bay Rays, St. Petersburg y el Condado de Pinellas, contribuyendo $200 millones cada uno. Las nuevas características actualizarían la instalación de 35 años con áreas al aire libre y espacios de bar con vista al campo.

El alcalde de St. Petersburg, Ken Welch, no estaba convencido con la propuesta. “Si en los próximos meses surge un nuevo dueño que demuestre compromiso en honrar sus acuerdos y las prioridades de nuestra comunidad, consideraremos una asociación para mantener el béisbol en St. Pete,” dijo Welch a CBSsports.com.

Este plan viene después de negociaciones fallidas para construir un nuevo estadio. Ese acuerdo habría costado a los contribuyentes locales $600 millones, con el equipo aportando $700 millones.

Los líderes empresariales de Tampa no se quedan quietos. Se están uniendo, con la esperanza de

“Sabemos que el equipo de béisbol va a estar aquí,” dijo el presidente de los Rays, Matt Silverman, a espn.com, “y va a estar aquí para siempre.”

El próximo año trae un cambio: los Rays jugarán en el estadio de primavera de los Yankees en Tampa. Los daños del huracán Milton dejaron su campo necesitando $50 millones en reparaciones.

La asistencia sigue siendo baja. Los números de MLB muestran que los Rays promediaron solo 16,515 aficionados por juego en 2024, superando únicamente a otros dos equipos. Mudarse al estadio más pequeño de los Yankees, con 11,026 asientos, podría sentirse más lleno que su estadio actual de 42,735 asientos.

¿En el campo? Son exitosos. Desde ’08, solo los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees han ganado más juegos.

Los acuerdos financieros complican las cosas. El equipo puede reclamar la mitad de las ganancias del desarrollo hasta 2028, impactando los planes para el estacionamiento al este del plato de home.

Su contrato de arrendamiento actual dura cuatro años más. Una vez que las reparaciones por la tormenta terminen en 2026, volverán a su casa en San Pete.

