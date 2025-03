Cosas Que Hacer en Tampa Este Fin de Semana: 21-23 de Marzo

Este fin de semana, Tampa, Florida, está llena de eventos para todos los gustos. Explora el mundo creativo en la 32ª Feria de Arte de Hyde Park Village, disfruta de vistas impresionantes en el Festival de Globos Aerostáticos y Cometas, o asómbrate con el talento internacional en el Circo UniverSoul. Hay deportes en vivo, un concierto tributo y espectáculos de Broadway. Este fin de semana promete ser inolvidable, lleno de emoción y entretenimiento.

La 32ª Feria de Arte de Hyde Park Village

Qué: La 32ª Feria de Arte de Hyde Park Village

La 32ª Feria de Arte de Hyde Park Village Cuándo: Sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2025, de 10 a.m. a 5 p.m.

Sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2025, de 10 a.m. a 5 p.m. Dónde: Hyde Park Village, 1622 Snow Ave., Tampa

Hyde Park Village, 1622 Snow Ave., Tampa Costo: Gratis

La 32ª Feria de Arte de Hyde Park Village es un evento gratuito al aire libre. Visita Hyde Park Village para ver bellas artes y artesanías, incluyendo pinturas, esculturas, joyería y cerámica. Es una excelente oportunidad para explorar creaciones únicas, conocer artistas talentosos y experimentar el ambiente vibrante de uno de los vecindarios más encantadores de Tampa.

Festival de Globos Aerostáticos y Cometas

Qué: Festival de Globos Aerostáticos y Cometas

Festival de Globos Aerostáticos y Cometas Cuándo: Viernes 21 y sábado 22 de marzo de 2025, de 5 a 11 p.m.

Viernes 21 y sábado 22 de marzo de 2025, de 5 a 11 p.m. Dónde: Florida State Fairgrounds, 4800 U.S. Highway 301, Tampa

Florida State Fairgrounds, 4800 U.S. Highway 301, Tampa Costo: Adultos $25, Niños $14, Carros $10, RV/Autobús $16

El Festival de Globos Aerostáticos y Cometas es perfecto para la diversión familiar y la aventura. Disfruta de un fin de semana de coloridos globos aerostáticos, música en vivo y presentaciones emocionantes, incluyendo el Show de Cometas Gigantes. Visita los puestos de artesanías y vendedores, saborea deliciosas comidas de festival y deja que los niños se diviertan en la Zona Infantil. No te pierdas el inolvidable espectáculo nocturno de Globos Iluminados y Show de Láser, con quemadores sincronizados y efectos láser. También hay paseos en globo aerostático anclado disponibles para más diversión.

Circo UniverSoul

Qué: Circo UniverSoul

Circo UniverSoul Cuándo: Viernes 21 de marzo de 2025 a las 7 p.m.; sábado 22 de marzo de 2025 a las 12, 3:30 y 7:30 p.m.; y domingo 23 de marzo de 2025 a las 12, 3 y 6:30 p.m. (fechas adicionales disponibles)

Viernes 21 de marzo de 2025 a las 7 p.m.; sábado 22 de marzo de 2025 a las 12, 3:30 y 7:30 p.m.; y domingo 23 de marzo de 2025 a las 12, 3 y 6:30 p.m. (fechas adicionales disponibles) Dónde: Raymond James Stadium, Tampa Sports Authority, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa

Raymond James Stadium, Tampa Sports Authority, 4201 N. Dale Mabry Highway, Tampa Costo: Consulta el sitio web oficial o vendedores autorizados para precios actualizados

El Circo UniverSoul ofrece una celebración global de talento y cultura. Este electrizante espectáculo, con superestrellas de cinco continentes, fusiona música mundial, Afrobeats y vibrantes estilos de baile africano. Habrá más de una docena de actuaciones emocionantes y culturalmente diversas. Presencia actos impresionantes como una troupe china volando en tres trapecios, emocionantes acrobacias en motocicleta y mucho más.

Otros Eventos

Este fin de semana, Tampa ofrece una variedad de eventos emocionantes, desde acción deportiva hasta presentaciones en vivo. Ya sea que asistas a un juego de sóftbol, disfrutes de un concierto tributo o veas un espectáculo de Broadway, hay entretenimiento para todos:

Sóftbol USF vs. ECU: Viernes 21 de marzo de 2025 a las 6:30 p.m.; sábado 22 de marzo de 2025 a las 4:30 p.m.; y domingo 23 de marzo de 2025 a la 1 p.m. en University of South Florida Athletics, 4202 E. Fowler Ave., Tampa

Viernes 21 de marzo de 2025 a las 6:30 p.m.; sábado 22 de marzo de 2025 a las 4:30 p.m.; y domingo 23 de marzo de 2025 a la 1 p.m. en University of South Florida Athletics, 4202 E. Fowler Ave., Tampa Show Tributo a The Cars: Sábado 22 de marzo de 2025, de 7 a 11 p.m. en Wild Rover Brewing Company, 13921 Lynmar Blvd., Tampa

Sábado 22 de marzo de 2025, de 7 a 11 p.m. en Wild Rover Brewing Company, 13921 Lynmar Blvd., Tampa Broadway Espectacular: Domingo 23 de marzo de 2025, de 2 a 4 p.m. en Straz Center, 1010 N. W.C. MacInnes Place, Tampa

