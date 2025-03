Los Negocios de Clearwater Beach se Recuperan del Huracán Mientras Aumenta el Turismo de Primavera

Beautiful Clearwater beach in sunny morning with palm trees on white sand and beach tents in Clearwater, Florida, USA

Después del impacto del huracán Helene, los negocios de Clearwater Beach se han recuperado. El Holiday Inn Hotel & Suites da la bienvenida a sus huéspedes con su piscina recién reparada, bar tiki y restaurante – justo a tiempo para la temporada alta de primavera.

Los líderes del condado otorgaron a Visit St. Pete-Clearwater $6 millones adicionales para mercadeo, parte de un esfuerzo mayor de $49 millones para atraer turistas de nuevo. Visit Florida igualó estos fondos, publicando anuncios dirigidos a personas en Nashville, Nueva York, Filadelfia y Chicago.

Hablando con wtsp.com, Jordan Hill, un operador de negocios, expresó optimismo: “Estoy muy emocionado de estar abierto otra vez. Creo que las vacaciones de primavera serán una buena manera de reiniciar los negocios en la playa.”

Way2Go Rides está viendo un aumento en las reservas anticipadas hasta abril, lo que demuestra un fuerte interés turístico en el destino playero.

Los dueños de negocios recibieron ayuda cuando la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. extendió los plazos de préstamos hasta abril de 2025. Florida Commerce inició un programa de préstamos de emergencia de $65 millones – $50 millones para daños de Milton, $15 millones para reparaciones de Helene.

La comunidad se unió para ayudar. AMPLIFY Hope da dinero a negocios dañados por la tormenta, con el apoyo de los Philadelphia Phillies y los Tampa Bay Buccaneers.

“Es increíble ver todas las marcas de agua por todos lados, pero lo tienen funcionando y todo está muy bonito,” dijo Shanna Mitchell, quien está visitando el Área de la Bahía de Tampa, a abcactionnews.com.

El ReliaQuest Bowl Beach Day y los fuegos artificiales de Año Nuevo trajeron gente de vuelta a las áreas de playa. Las tiendas cobraron vida cuando los visitantes regresaron a las calles.

Para manejar la llegada de multitudes, el Teniente de Policía Shainesses await the crowds.

Rachel Pitts is a seasoned radio veteran with over 20 years of experience. She is the Digital Program Director for Beasley Media Group’s Philadelphia-based radio properties. As a content creator for Beasley Media Philadelphia, Rachel writes articles on family activites, culinary adventures and things to do in the Delaware Valley.