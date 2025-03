El Proyecto de Puente más Costoso de Florida abre el 24 de Marzo en la Bahía de Tampa

Los carros comenzarán a circular por el llamativo nuevo Puente Howard Frankland de la Bahía de Tampa el 24 de marzo. El proyecto de $865 millones es el puente más costoso jamás construido en Florida. El tráfico hacia San Petersburgo cambiará al nuevo tramo esa noche.

Elevándose 10 pies más alto que el puente anterior, esta estructura masiva es ahora el puente más grande de Florida por área de superficie. Cuenta con ocho carriles, divididos entre carriles regulares y expresos, capaz de manejar 250,000 vehículos diariamente.

Las obras comenzaron en 2020, tres años después de que los funcionarios encontraran una solución para los crecientes problemas de tráfico entre las ciudades. El tráfico diario ha aumentado un 50% desde 2006.

Los carriles expresos correrán en ambas direcciones en el Puente Howard Frankland, dos carriles hacia Tampa, dos hacia San Petersburgo. Una vez que abra el nuevo puente, el puente actual en dirección sur cambiará para llevar el tráfico hacia el norte.

Un amplio sendero de 12 pies permite que bicicletas y peatones crucen la bahía. Los que hacen el recorrido pueden descansar en cuatro paradas cubiertas a lo largo del camino.

El equipo usó barreras de concreto extra gruesas para proteger contra el daño del agua salada. Este diseño cuidadoso debería ayudar a que el Puente Howard Frankland dure 100 años.

La construcción continuó a través de varios huracanes sin detenerse. Para diciembre de 2024, los trabajadores habían terminado todos los soportes y trabajos de cimentación.

Archer Western y Traylor Bros. están dirigiendo la construcción, con funcionarios estatales de transporte supervisando el trabajo. El proyecto terminará en 2026 después de que las cuadrillas derriben la antigua sección norte.

Tim Wronka, de FLDOT, dijo a X.com, “¡El nuevo Puente Howard Frankland abrirá la próxima semana! El objetivo es cambiar el tráfico el lunes por la noche hasta el martes (si el clima lo permite). Así que los conductores estarán en el nuevo puente el martes 25 de marzo.”

El puente se conecta con los caminos existentes en ambos lados. Los materiales del viejo puente, que sirvió a los viajeros durante 60 años, serán reciclados.

Esta mejora es parte de un proyecto más amplio que incluye el Intercambio de Westshore. Los funcionarios todavía no han anunciado cuánto costará usar los carriles exprés.

