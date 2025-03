MOSI Abrirá el Segundo Planetario más Grande de Estados Unidos en Tampa

Esta primavera, Tampa será la sede de un increíble nuevo planetario en su Museo de Ciencia e Industria. El enorme Teatro Digital de Cúpula de 10,000 pies cuadrados abre el 1 de abril como la segunda instalación más grande de su tipo en el país.

Este espacio moderno reemplazará el antiguo Planetario Saunders, que cerró en 2017. Con una cúpula de 82 pies de diámetro y capacidad para más de 300 personas, el proyecto de $6.5 millones es un gran paso adelante.

Los trabajadores pasaron tres meses instalando la pantalla NanoSeam de alta tecnología. El sistema utiliza diez proyectores Christie con un sistema Digistar 7 y equipo de audio especial Bowen para crear una experiencia visual envolvente.

“MOSI es una institución fundamental aquí en una zona renovada frente a USF. Y esta es solo la primera señal para todos de que sí, no nos vamos a ningún lado, así que nos quedaremos aquí”, dijo John Graydon Smith a Fox 13 News.

La gente puede ver espectáculos del cielo y películas inmersivas con sus boletos regulares. Los shows adicionales cuestan solo $5 más.

Este nuevo espacio busca emocionar a los niños con la ciencia. Los estudiantes de cuarto grado de todo el Condado de Hillsborough vendrán aquí como parte de sus clases.

Los estudiantes del área serán los primeros en verlo durante una vista previa. Podrán conocer a la pionera espacial Nicole Stott en un evento especial antes de que abra al público.

Desde el espacio exterior hasta los océanos profundos, el nuevo sistema muestra imágenes súper claras en 8K a través de la pantalla curva, dando vida a innumerables mundos.

El dinero de donantes privados, fundaciones y líderes del condado pagó por el proyecto, que es parte de mejoras más grandes en el museo cerca de USF.

El momento coincide perfectamente con las tendencias laborales actuales. Se espera que los trabajos de ciencia y tecnología crezcan un 11% hasta 2031, según cifras federales.

Aunque 250,000 personas visitan cada año ahora, el personal de MOSI cree que vendrán muchos más cuando abra la increíble cúpula.

