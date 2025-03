Dueño de Cafetería en Palm Harbor inicia Mercado en el Centro para ayudar a Negocios Locales

Un nuevo mercado comunitario llegará al centro de Palm Harbor esta primavera. Britty Viazzi, dueña de Little Brew Play Cafe, tendrá su próximo mercado al aire libre el 22 de marzo. Desde la mañana hasta temprano en la tarde, vendedores locales instalarán sus puestos a lo largo de las calles cerca de la Avenida Nebraska en Palm Harbor.

El mercado pone a los creadores locales en el centro de atención. Entre los primeros vendedores están la artista Fonda Wirth y la diseñadora de sombreros personalizados Lauren Grace.

“Tiene un verdadero sentimiento de comunidad, y eso era importante para mí”, dijo Lauren Grace a ABC Action News.

Ubicado en 1202 Nebraska Ave, Little Brew Play Cafe ofrece algo diferente. Los padres pueden disfrutar de su café mientras los niños exploran áreas de juego con temas divertidos.

El mercado va de la mano con los planes de crecimiento del pueblo. Las calles se están actualizando, los edificios históricos están siendo restaurados, y las nuevas aceras animan a más personas a caminar por el centro.

Los líderes de la ciudad quieren mantener el ambiente histórico de la Calle Principal mientras modernizan el área. Buscan mezclar lo antiguo con lo nuevo, creando espacios donde la gente naturalmente se reúna.

Viazzi sabe más que solo de café. También dirige Pop Up Picnic Girl, llevando elegantes tablas de charcutería a eventos locales.

Mientras Palm Harbor trabaja para atraer más tiendas y lugares de reunión, este mercado añade otra opción. Es parte de un esfuerzo más grande para unir más a la comunidad.

El pavimento nuevo y las aceras más anchas facilitan explorar el centro. Estas mejoras ayudan a hacer el área más acogedora para todos.

El mercado al aire libre sigue el patrón de los populares mercados de fin de semana en ciudades cercanas, donde los residentes se conectan y compran a creadores locales.

