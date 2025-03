El YMCA está Ofreciendo Clases de Natación Gratis en el área de Tampa Bay

El YMCA de Tampa está ofreciendo clases de natación gratuitas para niños. Esto llega cuando más se necesita, ya que Florida ocupa el cuarto lugar en el país en muertes por ahogamiento.

Los niños entre 3 y 12 años pueden participar en estas clases para principiantes. Aprenderán habilidades importantes de seguridad, ya sea que nunca hayan nadado o estén empezando a sentirse cómodos en el agua.

“Enseñamos habilidades básicas de seguridad en el agua. Aprenden a voltearse de espaldas, a salir del agua por sí mismos, a poder ayudarse a sí mismos”, dijo Christina Noell Bravi, directora de actividades acuáticas del YMCA, a ABC Action News.

Los niños aprenderán dos técnicas clave de supervivencia: ‘nadar, flotar, nadar’ y ‘saltar, empujar, girar, agarrar’. Estas habilidades básicas pueden ayudar a salvar vidas cuando ocurren accidentes en el agua.

Con las vacaciones de primavera a la vuelta de la esquina y las familias dirigiéndose a playas y piscinas, es el momento perfecto para consultar con tu YMCA más cercano. Estas clases gratuitas se llenan rápidamente.

Si marzo no te funciona, no te preocupes. El YMCA ofrece clases de natación durante todo el año para todos, desde pequeños hasta personas mayores.

El dinero no debe ser un obstáculo para aprender a nadar. El YMCA ofrece ayuda financiera para las familias que la necesiten después de que terminen las sesiones gratuitas de marzo.

El YMCA quiere que todos aprendan. Incluso tienen clases especiales para niños con discapacidades. Sus maestros saben cómo adaptar su estilo de enseñanza para que cada niño pueda aprender seguridad en el agua.

Los niños desarrollan sus habilidades paso a paso en estas clases. Comienzan con lo básico y avanzan a habilidades más difíciles a medida que se sienten más cómodos en el agua.

Con programas como estos, el YMCA está trabajando para reducir las altas cifras de ahogamiento en Florida. Cada lección enseñada podría salvar una vida.

