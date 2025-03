Breeze Airways Lanza Vuelos Directos de Tampa a Nueva Orleans a Partir del Verano 2025

A partir del 1 de junio, Breeze Airways conectará el Aeropuerto Internacional de Tampa y Nueva Orleans con vuelos directos que operarán todos los domingos, lunes, jueves y viernes.

La nueva ruta de 489 millas se convierte en la conexión directa número 12 de la aerolínea desde el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong. El tiempo de vuelo será de una hora y 45 minutos.

Las opciones de vuelos desde Tampa están creciendo. Una ruta a Cayo Hueso comienza el 12 de junio siguiendo el mismo patrón de cuatro días. Los vuelos a Memphis comienzan el 7 de mayo, ofreciendo viajes entre semana y fines de semana desde $45.

La aerolínea aumentará su servicio Tampa-Pensacola de dos a cuatro vuelos semanales para el 5 de junio. Actualmente, Southwest ofrece dos vuelos diarios entre Tampa y Nueva Orleans, mientras que Spirit Airlines opera uno.

Breeze Airways ahora opera más de 275 rutas durante todo el año, conectando 70 ciudades en 31 estados. Los lectores de Travel + Leisure la han clasificado entre las cinco mejores aerolíneas de Estados Unidos durante dos años consecutivos.

