La Fiesta del Derby de Kentucky Regresa al Muelle de San Petersburgo para el 2025

El muelle de St. Pete y la playa Spa Beach se transforman en un pedacito de Kentucky cuando el “Derby en el Muelle” llega a la costa de St. Pete el 3 de mayo.

La diversión comienza con la fiesta preliminar el 12 de abril en Glamper. De 7:30 a 10:30 p.m., los invitados pueden comprar boletos de rifa de $50 para tener la oportunidad de ganar dos entradas al Derby de Kentucky 2026 en Churchill Downs (incluyendo pasajes aéreos).

Consigue tus entradas pronto para la fiesta “Derby en el Muelle“, hay opciones regulares y VIP disponibles ahora. Los eventos anteriores se agotaron rápidamente, lo que llevó a los organizadores a abrir las ventas más temprano este año.

¿Buscas la experiencia VIP? El paquete Woodford Reserve Jockey Club incluye comida y bebidas ilimitadas, pero los lugares son limitados.

La música en vivo mantiene la fiesta animada con bandas y DJs entreteniendo a la multitud. Disfruta de los food trucks locales mientras ves la carrera en pantallas gigantes. Tómate fotos con tu mejor atuendo de Derby en los puntos fotográficos, disfruta de los mint juleps y únete a la diversión.

Tres grupos comunitarios locales comparten las ganancias: Academy Prep Center, Community Action Stops Abuse y The Children’s Dream Fund.

El evento está organizado por The 13 Ugly Men, quienes han recaudado millones para causas de Tampa Bay durante treinta años.

El gran día, el muelle cobra vida con el estilo de Kentucky. Disfruta de la comida de los vendedores mientras suena la música.

El estilo es el centro de atención mientras los invitados lucen sus atuendos del Derby. Los puntos fotográficos capturan la diversión mientras las pantallas gigantes muestran la cobertura en vivo desde Kentucky.

Consulta el sitio web oficial para conocer todos los detalles y precios de los paquetes. Dado el éxito de eventos anteriores, es probable que esta celebración primaveral

Rachel Pitts is a seasoned radio veteran with over 20 years of experience. She is the Digital Program Director for Beasley Media Group’s Philadelphia-based radio properties. As a content creator for Beasley Media Philadelphia, Rachel writes articles on family activites, culinary adventures and things to do in the Delaware Valley.