El Teatro Tampa Lanza una Campaña para Recolectar Recuerdos por su Centenario

El histórico Teatro Tampa comenzó a recolectar recuerdos para su próxima celebración del centenario en octubre de 2026. El equipo de este sitio emblemático de la Calle Franklin está pidiendo a los residentes locales que ayuden a contar su historia.

“Estamos emocionados por la participación de la comunidad en esta celebración histórica,” dijo Jill Witecki, Directora de Marketing y Relaciones Comunitarias, a thatssotampa.com.

Desde los años 20, cuando el arquitecto John Eberson hizo realidad su sueño, esta joya del centro ha maravillado a sus visitantes. Ahora presenta 400 eventos al año, desde películas hasta espectáculos en vivo, y sigue siendo uno de los teatros atmosféricos mejor conservados que todavía funciona.

¿Tienes recuerdos para compartir? El teatro te da dos opciones: pueden escanear tus recuerdos o agregar tus artículos directamente a su colección. Están aceptando contribuciones hasta el otoño que viene.

Las renovaciones recientes han añadido comodidades modernas mientras mantienen el encanto histórico del edificio. Esta cuidadosa renovación le valió al teatro un Premio al Mérito de Excelencia AIA Florida/Caribe.

Entra y mira hacia arriba: Verás el icónico techo del teatro donde brillan las estrellas y las nubes flotan. Durante las películas, el órgano gigante llena el espacio con música.

Desde Fred Armisen haciendo comedia hasta los Drive-By Truckers actuando en vivo, muchos nombres famosos han pisado este escenario. Ahora el equipo espera que los visitantes busquen entre sus colecciones boletos antiguos y fotos de eventos pasados.

Mientras celebra su historia, el lugar mira hacia el futuro. Continúan las mejoras en oficinas más grandes, mejores espacios para visitantes y nueva iluminación, todo listo para el centenario.

¿Quieres unirte a la celebración? Visita TampaTheatre.org/memories para descubrir cómo compartir tu historia. Esta colección da inicio a lo que será una increíble celebración de cumpleaños.

